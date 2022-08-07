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新盤昨沽667伙 近3年最旺周末 INNOVALE及NOVO LAND昨晚共加推268伙

【明報專訊】兩大焦點新界上車新盤，恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，以及新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期，兩盤同步在昨日推售，並雙雙沽清，連同其他新盤餘貨，昨日一手市場共售出約667伙，創自2019年5月以來銷售最旺的周六，當時3個新盤單日售出1115伙。兩大新盤在昨晚同步加推，ONE INNOVALE-Archway加推181伙，NOVO LAND加推87伙，兩大盤在本周三再度對壘，分別推售185伙及140伙，勢再掀起搶客戰。

明報記者 甘潔瑩

兩盤周三共推售325伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，政府倡議北部都會區後，集團旗下粉嶺北首個住宅項目ONE INNOVALE–Archway，昨日進行銷售，分3個組別揀樓，P組（員工組別）、A組大手客及B組一般買家，首兩組買家率先揀樓，共售出44伙，其中兩組大手客在A組時段購入3伙，其中一組以1772.4萬元購入2個2房連套房及1個1房戶。

INNOVALE大手客1772萬購3伙

林達民續稱，項目銷售約8小時，首批推售單位全數沽出，套現逾15億元。買家不乏區內年輕用家，另有約15%為投資者，主要是看好區域的發展潛力，集團正籌備加推以滿足市場上的需求，加推加價幅度約3%至5%。

樓花期長約8個月的ONE INNOVALE-Archway，項目開售前共收到7802票、超額逾23倍。昨日售出的單位中，最高成交價單位為A座19樓1室，屬3房連套間隔，實用面積609方呎，成交價為888.77萬元；而成交呎價最高的單位為B座地下1室，屬1房連衣帽間連私人花園間隔，實用面積284方呎，附設私人花園284方呎，成交呎價為20,670元。

另一邊廂，上月底開紅盤的新地屯門NOVO LAND第1A期，昨進行次輪銷售共336伙，市場消息稱，次輪昨日傍晚全數售罄，連同首輪銷售的336伙，項目在8日內售出672伙，佔第1A期824伙的約82%。發展商昨晚加推單位，將於周三進行新一輪銷售。

NOVO LAND第1A期 8日共售出672伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，ONE INNOVALE-Archway及NOVO LAND第1A期在昨日同日進行推售，全日一手成交約665伙，是自2019年5月首個周末後，近3年以來最旺的周末，預計全月一手成交量可達1500宗。

[香港地產]

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