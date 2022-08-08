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新盤一周賣730伙 等同上月八成 INNOVALE NOVO五日兩交鋒 周三共推325伙

【明報專訊】樓市雖受美國加息、疫情升溫，以及近日台海局勢緊張的陰霾影響，但8月新盤市况開局不俗。兩大龍頭發展商旗下新界大盤，包括恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway、新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，日前展開銷售均告「一件不留」，帶動8月首周整體一手成交增至逾730宗，等同7月全月錄約925宗的80%。業界料本月整體一手成交有望達1500宗，即按月增逾六成。

明報記者 容婌維

事實上，恒地、新地均打鐵趁熱，積極加推單位搶攻市場；ONE INNOVALE-Archway、NOVO LAND第1A期皆不約而同安排周三（10日）展開新一輪銷售，兩盤合共推出325伙，亦屬兩盤五日來第二次交鋒。

NOVO LAND第1A期上周六次輪發價單推出的336伙沽清後，以折實均呎14,398元，加推6號價單，涉87伙，並落實周三推售今期最後140伙（1伙招標），今晚截票。

NOVO第1B期800伙 或緊接登場

項目亦以招標售出1座35樓A1室「天池屋」，實用面積1290方呎4房戶、另連平台、天台及泳池，成交價3600.8萬元、呎價27,913元，創今期成交價、呎價新高。

新地副董事總經理雷霆預告，NOVO LAND第1B期有機會緊接登場；資料顯示，該期提供800伙，預計關鍵日期為明年6月。NOVO LAND第1A期亦更新舊有價單，當中52伙加價約3.5%。

同於上周六大開紅盤的恒地ONE INNOVALE-Archway，亦以折實均呎14,842元加推181伙，及上載新銷售安排，定於周三次輪開售185伙（3伙招標），明日截票。

INNOVALE花園戶呎價料新高

是次第二輪銷售，涵蓋4號價單全數181伙、另3伙特色戶招標、以及上周五（5日）晚被剔出首輪銷售的B座地下22室花園特色戶。值得留意，恒地已調高上述B座地下22室的定價（實用面積290方呎1房連花園），由原價546.3萬元、呎價18,838元，更新至551.8萬元、呎價19,028元，加價約1%。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，此類花園特色戶，有望創項目呎價新高。

另希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路豪宅林海山城，累錄逾500組準買家參觀現樓示範單位，料短期內推出首批單位招標。

利嘉閣總裁廖偉強預計，發展商將維持「先求量、後求價」的策略，本月新盤交投料最終可達1500宗。

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