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十大屋苑周末10成交 第一城3房業主損手一成離場

【明報專訊】新盤搶客下，二手市况受影響，中原地產數據顯示，過去兩日十大屋苑錄約10宗成交，按周增約43%，惟以低價成交為主。當中沙田第一城過去兩日錄約3宗成交，包括兩宗「4字頭」成交及1宗蝕讓個案。

中原資深分區營業經理陳廸豪指出，屋苑2座高層F室，實用面積451方呎3房戶，以650萬元沽出、實呎14,412元；原業主2018年2月以688萬元買入，帳面蝕38萬元或5.5%；若連使費，料原業主實蝕逾63.8萬元或近一成。

太古城2房950萬沽 料蝕逾一成

二手樓價回軟，鰂魚涌太古城天山閣連錄兩宗低於1000萬元成交。美聯助理區域經理吳肇基稱，天山閣高層F室，實用面積536方呎2房間隔，以950萬元易手、實呎17,724元；原業主2019年3月以1030萬元購入，帳面蝕80萬元或7%；若連使費，料需實蝕逾138萬元或約13%，屬太古城相隔不足一個月再錄蝕讓個案。

另天山閣中低層G室，實用面積536方呎2房戶，屬遺產貨，以955萬元沽出、實呎17,817元；惟原業主早於1987年以59.5萬元購入，持貨35年，帳面仍賺逾895萬元或15倍。

德福2房業主連使費或實蝕兩成

九龍灣德福花園亦錄大額蝕讓。利嘉閣高級聯席董事鮑允中透露，屋苑U座中層12室，實用面積527方呎2房戶，以約668萬元易手、實呎約1.27萬元；原業主2018年6月以800萬元購入，帳面蝕約132萬元或約16.5%，屬屋苑近年較大額蝕讓個案；若計及使費，原業主料實蝕逾176萬元或22%。

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