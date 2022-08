陳韻雲：中港若通關 樓市「一天光晒」

TWENTY PEAK ROAD BY V

TWENTY PEAK ROAD BY V早於去年底已上載樓書,4幢洋房實用面積3722至4740方呎,採4至5套房間隔,每幢連1472至2259方呎花園,以及642至1085方呎天台,全部設有私人泳池、內置升降機,更罕有設保鑣休息室,全部洋房均設車庫。

陳韻雲指出,項目原計劃今年初推出市場,但遇上第五波疫情大爆發,只能押後。她表示,項目擬本月稍後開放現樓示範洋房,短期內以招標形式推出。談及價錢方面,陳表示,參考市場上同類豪宅成交,TWENTY PEAK ROAD BY V的實呎,相信在10萬元以上水平,希望挑戰全港新高。

資料顯示,目前全港最貴呎價一手屋苑式洋房,為2018年九倉(0004)及南豐發展的山頂MOUNT NICHOLSON的2號屋,實用面積9217方呎,成交價13.99億元,實呎達151,785元。

被問及現時中港兩地仍未全面通關,會否擔心超級豪宅價錢受壓,陳韻雲坦言一定會有影響,但「揀得𠵱家賣,就要用現時市價賣」,但項目將以招標形式發售,集團亦不急於沽貨,「賣唔到咪留返收租先」。

對香港樓市前景,她相信今年下半年樓價仍會有輕微升幅,若特區政府宣布通關,就更加「一天光晒」。

The V Group旗下不乏其他市區高檔住宅項目,陳韻雲指,除TWENTY PEAK ROAD BY V外,前身為收租物業的銅鑼灣怡和街9號V Causeway Bay,集團斥逾億元翻新後,易名為THE HAYWORTH BY V,提供64個單位,實用面積287方呎起、至最大約1000方呎,屬1房到3房間隔,計劃稍後拆售部分單位,料個別細單位入場費低於1000萬元。

