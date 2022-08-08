山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝

項目所在之地皮由The V Group於2010年以7.5億元購入，總投資額料達15億元。The V Group創辦人兼主席陳韻雲接受本報訪問時表示，去年妮歌潔曼來港拍攝電影前，幕後人員與她聯絡後，到TWENTY PEAK ROAD BY V現場拍攝一些短片予妮歌潔曼參考，相隔約一周便收到通知，妮歌潔曼決定在港期間入住屋苑實用面積4740方呎的1號屋。

妮歌潔曼入住後相當滿意，更親筆寫下答謝信予陳韻雲，成為一時佳話。

項目總投資額料約15億

TWENTY PEAK ROAD BY V位於山頂道，屬霧線以下地段，可望開揚港島景觀，故老牌家族康元製罐廠項氏家族當年推出地皮時，就吸引The V Group以7.5億元購入，項目佔地25,764方呎，以可建樓面逾1.28萬方呎計，折合每方呎樓面地價約5.8萬元；其後陳氏再與政府達成協議，補價2.865億元，轉為發展成現時的4幢洋房；若連同建築費等成本，料整個項目總投資額約為15億元。

（發展商訪問）