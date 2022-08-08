moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

山頂豪宅曾招待妮歌潔曼 獲親筆信致謝

【明報專訊】山頂豪宅物業一向備受名人追捧，The V Group部署稍後推出的山頂TWENTY PEAK ROAD BY V，更曾吸引國際級影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）入住。

項目所在之地皮由The V Group於2010年以7.5億元購入，總投資額料達15億元。The V Group創辦人兼主席陳韻雲接受本報訪問時表示，去年妮歌潔曼來港拍攝電影前，幕後人員與她聯絡後，到TWENTY PEAK ROAD BY V現場拍攝一些短片予妮歌潔曼參考，相隔約一周便收到通知，妮歌潔曼決定在港期間入住屋苑實用面積4740方呎的1號屋。

妮歌潔曼入住後相當滿意，更親筆寫下答謝信予陳韻雲，成為一時佳話。

項目總投資額料約15億

TWENTY PEAK ROAD BY V位於山頂道，屬霧線以下地段，可望開揚港島景觀，故老牌家族康元製罐廠項氏家族當年推出地皮時，就吸引The V Group以7.5億元購入，項目佔地25,764方呎，以可建樓面逾1.28萬方呎計，折合每方呎樓面地價約5.8萬元；其後陳氏再與政府達成協議，補價2.865億元，轉為發展成現時的4幢洋房；若連同建築費等成本，料整個項目總投資額約為15億元。

（發展商訪問）

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款