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司徒拔道地擬建豪宅遭反對

【明報專訊】市區豪宅向來有價有市，有財團早前就港島東半山司徒拔道24號豐景台、司徒拔道15號、及東山臺7號原嶺南小學及嶺南幼稚園舊址，申請重建44伙豪宅，涉約9.4萬方呎樓面，但城規會收到6份意見書、全屬反對意見，當中包括毗鄰新地（0016）旗下豪宅CENTRAL PEAK的管業處，指相關改劃將增加司徒拔道的交通負荷，以及因改劃而移除部分樹木，將影響東半山原有面貌，而上述申請稍後將在城規會審理。

CENTRAL PEAK管業處：

增交通負荷

據城規會文件顯示，6份反對申請意見中，大部分是區內持份者，其中司徒拔道18號服務處、即CENTRAL PEAK管業處亦有提出意見，指司徒拔道現時的交通負荷已經甚大，若財團將有關地皮改劃為住宅，將進一步加重交通負荷，或構成嚴重交通擠塞。

CENTRAL PEAK管業處亦提到，司徒拔道一帶缺乏社區設施，將有關地皮改劃為住宅並不適合。同時，相關改劃亦將移除部分樹木以進行建築工程，破壞東半山原有綠樹成蔭的社區環境特色。

移除部分樹木 被指損社區特色

另有意見指出，項目擬建3幢5至12層高分層住宅大廈，建築物高度為120米（主水平基準上），將阻擋東山臺建築物的景觀；同時，發展項目擬興建安老院舍，亦遭區內居民反對，指將增加區內居住密度，以及增加交通的流量。

資料顯示，有關地盤面積約4.27萬方呎，申請人擬以地積比率3.51倍發展，計劃興建3幢3層高洋房、3幢5至12層高分層住宅大廈，住宅樓面約9.42萬方呎。至於非住宅部分，提供不多於70個牀位的安老院舍及停車位，而最高1幢分層住宅大廈，其中兩層將作會所，項目非住宅面積約4.8萬方呎。

擬建逾9.4萬呎住宅 另加安老院

翻查資料，地皮原由嶺南教育機構持有，於2021年初曾向城規會遞交改劃嶺南小學、嶺南幼稚園舊址的申請，但未加入豐景台土地，當時擬以地積比率2.01倍作發展，計劃興建2幢分別4及5層高住宅，提供14伙，總樓面約3.48萬方呎；據悉，嶺南教育機構去年中以約5億元沽出上述地皮。

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