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喜．揚近港鐵太子深水埗兩站

【明報專訊】近期開售的全新樓盤，不乏小型發展商伺機分一杯羹。從事工程業務的喜雋發展，旗下樓花期長近1年的深水埗喜．揚，總共提供83伙，逾五成屬開放式設計，適合上車一族及投資者收租，最細一款單位，屬實用面積183方呎開放式特色戶。項目另一賣點，是步行往港鐵深水埗站和太子站，均只需約5至8分鐘，交通方便。

明報記者 陳寶恩

攝影 黃志東

屬單幢項目的喜．揚位處鴨寮街，全盤提供83伙，住宅樓層位於5至25樓，標準戶樓層每層5伙，共享兩部升降機。戶型分類方面，標準開放式戶44個，實用面積204方呎起，數目佔比約53%；1房戶23個，實用面積296方呎起，佔28%；2房戶7個，實用面積391方呎，數目佔比約8%。

逾五成單位屬開放式設計

可留意是，項目設9個特色戶，佔全盤約11%，面積最細為5樓B室，實用面積183方呎連23方呎平台，開放式間隔。喜．揚自6月開售以來，暫時售約5伙。對外交通方面，由項目步行至港鐵深水埗站只需約5至8分鐘，步行至太子站亦只需約7分鐘。另外，項目鄰近的長沙灣道亦有多條巴士線往返港九新界各區，交通便利。

最細連平台特色戶183呎起

今次介紹的交樓標準示範單位，以18樓A室為藍本，實用面積296方呎，1房間隔。單位樓層高度約3.3米（逾10呎高），空間感不俗。

入門有小玄關，左方設有一個大型高身組合櫃，選用淺色木紋面板，令單位更光猛。玄關位置的收納櫃，預留小枱面，方便住戶放置出門常用的口罩、鎖匙等小物件，並預留鞋櫃位可擺放各類鞋履，設計貼心。

進入客飯廳，左方為開放式廚房，設長形料理枱面，選用米白及深木色廚櫃面板；廚房設電磁爐、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等家電。

另開放式廚房牆身中間設有小窗戶，可增強單位對流通風，減少油煙。客飯廳呈長形，長約3.5米，闊約2.5米，易於擺放家俬，並外連22方呎露台。

玄關收納櫃預留小枱面

單位採套房設計，空間亦算舒適，面積約50方呎，設有落地玻璃窗，助增加室內光線。房內設浴室，設計以米白色配搭香檳金為主調，牆身鋪上雲石面，感覺時尚優雅，並設有窗戶。

喜．揚地下及1樓設有商舖，2樓為住客會所，但佔地僅190方呎，而項目亦不設住客車位。此外，項目被舊樓包圍，相信入伙時單位景觀以樓景為主。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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