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南豐新邨均呎1.5萬 代理料挫3%

【明報專訊】新冠疫情再升溫、美國加息，加上中港全面通關日期仍未明朗等一系列負面因素影響，鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨近月交投減慢，自6月起每月成交量回落至個位數。綜合市場資訊，南豐新邨8月首3日僅錄約1宗成交個案，惟平均實呎自4月起，5個月均企穩於1.5萬元水平。區內代理預料，屋苑未來交投將持續下滑，平均實呎有機會挫2%至3%。

明報記者 何嘉慧

綜合市場資訊，南豐新邨現時有約130個放盤，以2房戶為主，叫價約630萬元起。美聯物業首席高級營業經理蔡玉峰表示，南豐新邨新錄5座頂層連天台特色戶成交，實用面積391方呎2房間隔，屬屋苑較罕有特色戶放盤，議價後減價約40萬元或約6%，以620萬元易手，實呎15857元。

連天台特色戶減價6%後 620萬易手

上述原業主於2012年8月以約423.8萬元購入，帳面獲利約196.2萬元或約46%。

蔡玉峰續稱，受美國加息、中港仍未全面通關等負面因素影響，市况向下，睇樓準買家亦減少，業主需減價沽貨，特別是有部分趕急要移民的業主，議價空間比以往更大。

黄埔「九七貨」千萬沽 25年帳賺近六成

不過，部分市區大屋苑未受市况影響，仍錄大賺成交。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園第5期1座低層F室，實用面積680方呎3房連套房間隔，以1000萬元成交，實呎14706元；原業主於1997年11月以630萬元購入單位，持貨近25年，帳面獲利370萬元或59%。

九龍灣老牌屋苑德福花園，有長情業主沽貨。利嘉閣高級聯席董事莊雅璇表示，德福花園Q座高層8室，實用面積約558方呎2房間隔，新近以698萬元易手，實呎12509元；原業主早於1982年以約26.8萬元購入單位，持貨40年，帳面獲利約671.2萬元，期間物業升值約25倍。

德福長情業主沽貨 40年賺25倍

同時，市場不乏蝕讓個案。代理消息稱，何文田皓畋6座中層B室，實用面積1477方呎4房雙套戶，連車位以4980萬元售出、實呎33717元，原業主2018年以5670萬元購入單位，並以380萬元購車位，即共涉資6050萬元，持貨4年，帳面蝕1070萬元或18%；若連使費料實蝕約1360萬元或22%，料蝕讓金額為屋苑歷年最大。

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