63 Pokfulam迷你戶 4年半實蝕逾40萬

美聯物業助理聯席董事蕭振邦表示，63 Pokfulam一個低層E室，實用面積209方呎，開放式間隔，最新連租約以565萬元售出，實呎27,033元。蕭續稱，單位由長線投資客購入，原業主因換貨，故願意低價售出。原業主2018年3月約612.4萬元一手購入，帳面蝕讓約47.4萬元，雖然發展商當年有為買家提供小量現金回贈，但連使費計料實蝕逾40萬元或約6%。

青薈1房480萬沽 3年實蝕38萬

此外，長沙灣單幢盤青薈錄額印鬆綁貨帳蝕離場。中原地產分行高級分行經理吳家俊表示，青薈中高層C室，實用面積224方呎，1房間隔，上月底開價496萬元，最終以480萬元易手，實呎21,429元，買家為外區上車客。原業主於2019年6月以493萬元買入，持貨剛滿3年，屬額印鬆綁貨，加上決意換樓才減價沽貨，帳面蝕讓13萬元或約3%，若連使費計，料實蝕約38萬元或近8%。

另方面，香港置業高級區域董事馬漢偉表示，大角嘴港灣豪庭9座高層H室，實用面積369方呎，2房間隔，以668萬元成交，實呎18,103元，低市價逾一成。

原業主2009年233萬元購入，及後進行內部轉讓，單位現升值435萬元或1.8倍。