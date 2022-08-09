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湯臣購海富中心銀主盤 呎價5年低

【明報專訊】商廈市場備受疫情拖累，身價大不如前，有「女俠」之稱徐楓，旗下湯臣集團（0258）公布，該公司剛以1.93億元承接金鐘海富中心2座13樓全層銀主盤，單位建築面積10,627方呎，呎價18,161元，呎價料為該廈近5年新低。湯臣又表示，收購有關物業，可為集團產生經常性租金收入，並於適當時候可能用作香港總部。

或作該公司香港總部

據悉，今次售出之物業，去年9月份淪為銀主盤後，接管人叫價約3億元、呎價2.9萬元放售，即成交價較當時叫價低約37%。上述成交物業原由偉俊集團控股股東林清渠等於2004年10月以6800萬元購入，雖然今次成交價較高峰期大跌，但物業18年間帳面仍升值1.83倍。

小巴大王2800萬沽20車位

另外，車位物業有價有市，市場消息表示，「小巴大王」馬亞木持有的旺角豉油街110號華富園地下20個車位，最新以約2800萬元售出，平均每個140萬元。資料顯示，馬亞木早於1995年以約750萬元購入該批物業，持貨約27年，帳面獲利2050萬元或2.7倍。此外，美聯物業前執行董事郭應龍則以1820萬元售出屯門青善街康景花園一樓22個車位，平均每個車位約83萬元，郭應龍2017年以1540萬元購入，持貨近5年，帳面獲利280萬元或18%。

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