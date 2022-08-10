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INNOVALE次輪收9110票 超額49倍

【明報專訊】兩大新界盤相隔不足一周再度對撼，今日下午分別舉行大型揀樓活動，合共推售325伙（當中321伙價單形式發售），其中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway今日下午次輪開售185伙（包括3伙招標），項目昨日截收9110票，主要來自「復活票」（即首輪銷售向隅客重新入票），以次輪價單推售182伙計，超額約49倍。

兩大新盤今午推售325伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目最快日內加推，另項目第2期已申請預售，預計最快本月底至下月初取得預售批文，獲批後將隨即部署推售。

至於新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期首錄撻訂，涉及兩伙，料發展商合共殺訂逾63.8萬元。發展商即日安排以即場登記及抽籤形式原價重推，吸引大批買家到九龍站環球貿易廣場現場登記，據代理消息，共有近100組買家登記抽籤。

上述兩伙均於上月30日首輪開售當日售出。據成交紀錄冊，單位包括1座高層E室，實用面積235方呎，開放式間隔，早前以346.82萬元成交，昨日以359萬元重售；另一伙為1座低層A1室，實用面積676方呎，3房1套間隔，早前以953.06萬元成交，昨日以916.6萬元重售。另外，新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND昨以招標形式售出1座5樓N室，實用面積404方呎，2房間隔，連287方呎平台，成交價808.18萬元，實呎20,004元，創該盤同類呎價新高。

90 REPULSE BAY最後洋房逾4億沽

另外，長實（1113）已屆現樓的淺水灣90 REPULSE BAY ROAD，相隔1個多月再錄成交，沽出項目最後一伙洋房，意味全盤11座洋房全數沽清，套現逾52.54億元。據成交紀錄冊，項目2號洋房實用面積5347方呎，另連870方呎平台及367方呎花園，昨日以約4.01億元連兩個車位招標售出，實呎7.5萬元，屬全盤成交價及呎價最低的洋房，買家採90天成交期。

[香港地產]

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