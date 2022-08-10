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壹嘉首見紅 開放式實蝕逾百萬

【明報專訊】近日多個新盤搶客，二手樓價回調，尤其半新盤二手蝕讓有加劇之勢。灣仔半新盤壹嘉新錄首宗二手蝕讓個案，開放式戶單位以688萬元易手，若連使費計原業主持貨約4年，料實蝕逾百萬元離場。

中原地產資深區域營業董事張永泉表示，壹嘉低層B室，實用面積315方呎，開放式間隔，獲投資客以688萬元承接，實呎21,841元。原業主2018年760萬元一手購入，持貨約4年，帳蝕72萬元或約9%；若連使費計原業主料需實蝕逾107萬元或約14%。

雲海雲滙同現蝕讓

新界方面，中原地產分行區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山雲海榕海臺1座低層A室，實用534方呎，2房連書房間隔，最新以911萬元易手，實呎17,060元。原業主於2018年以988萬元購入單位，帳面蝕讓約77萬元或約8%離場；若計及使費及一手購入時可享之現金回贈，原業主料實蝕約9.5萬元或約0.9%。

此外，中原分行經理徐家倫稱，大埔白石角雲滙10座中層A1單位，實用面積836方呎，3房1套連儲物房間隔，早前開價1435萬元放盤，議價後減價15萬元或約1%，獲買家以1420萬元承接，實呎16,986元。原業主2018年約1739.3萬元一手購入，連使費及一手購入時可享的現金回贈，料原業主實蝕約18.7萬元或1%。

LP6兩房移民盤828萬沽 近平手

市場續有移民盤獲承接，利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城LP6 1座高層A室，實用面積495方呎，2房間隔，原業主因移民，早前以880萬元放售，議價後減價52萬元或約6%，獲外區上車客828萬元承接，實呎約16,727元。原業主2018年9月794萬元一手購入，帳面獲利34萬元或約4%；若連使費計，料實際近乎平手離場。

河畔1房370萬易手 返兩年前價

沙田老牌上車屋苑河畔花園，有原則2房戶失守400萬元大關。美聯市務經理姚枝榮表示，沙田河畔花園E座高層7室，實用面積242方呎，原則2房改為1房間隔，原業主數月前以460萬元放售，及後累減90萬元或近兩成，以370萬元易手，為2020年9月後近兩年來屋苑同類新低，實呎15,289元。原業主2013年9月約288萬元購入，持貨約9年，帳面獲利82萬元或約28%。

[香港地產]

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