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一手新盤本月首10天沽逾千伙 NOVO LAND 1A近沽清 1B接力最快日內開價

【明報專訊】踏入8月新盤市場戰况更激烈，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Archway（下稱 INNOVALE）及新地 （0016）屯門兆康NOVO LAND（下稱 NOVO）1A期10日間兩度對撼，昨日兩盤單日再沽共321伙，帶動本月首10日一手市場已錄破千宗成交（上述兩大盤已佔980宗或逾八成），超越上月全月約920宗成交水平。

明報記者 容婌維、文淑儀

NOVO 1A期近售罄後，NOVO 1B期今日將開放示範單位予傳媒參觀，最快日內開價，加上ONE INNOVALE昨晚加推88伙，料本月一手成交量將持續上升。昨日雖然並非周末，但無阻兩盤銷情。INNOVALE昨日次輪開售185伙，包括3伙招標及182伙以價單形式發售，而昨日下午揀樓前，項目已招標售出3伙特色戶，吸金2841萬元。當中A座地下1室，實用617方呎3房戶、連419方呎花園，以1200萬元成交，創項目成交價新高，實呎19,449元。至於採價單發售的182伙，則於開售約3小時內沽清，當中不乏大手客入市。

INNOVALE昨晚加推88伙 周日盡售101伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，A組（大手客）共錄15伙認購，其中一組客人斥約1386.5萬元購入3伙實用314方呎1房連衣帽間單位，實呎1.4萬餘元。項目昨晚即以折實均呎14,932元加推88伙，與上一張價單折實均呎14,842元水平相若，但個別單位加價2.6%。今批88伙實用由208至441方呎，以即供最高7%折扣計，折實價由323.82萬元至631.19萬元，折實實呎13,068元至16,472元。發展商盡推第1期餘下101伙，周日（14日）壓軸銷售，涵蓋5號價單全數單位及13伙特色戶招標。

兩大新界盤昨共沽321伙

另一大盤NOVO 1A期，昨日第三輪以價單形式銷售139伙，於開售約3小時內沽清，提供824伙的第1A期累沽815伙，已幾近沽清，只餘下9伙招標出售的單位待售。項目第1B期亦緊接登場，發展商周二晚突擊上載樓書，新地副董事總經理雷霆回應查詢時稱，今日會交代NOVO 1B期的銷售部署，市場料最快日內開價。NOVO 1B期由3座大廈組成，提供800伙，預計關鍵日期為2023年6月，樓花期長約10個月。1B期最細單位屬連平台開放式特色戶，為1座2樓G室，實用面積220方呎連74方呎平台。最大為2座25樓A1室，實用面積1464方呎連591方呎平台和954方呎天台。項目標準戶型涵蓋開放式至3房，實用面積由242至788方呎。

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