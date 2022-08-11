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林海山城下周四首推59伙招標

【明報專訊】市場上兩大焦點新界新盤，粉嶺北ONE INNOVALE-Archway、屯門NOVO LAND第1A期推出對撼之際，另一新界全新豪宅亦加入戰圈。希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，首推59伙將於本月18日起招標（下周四），並以提供85%一按、首兩年免息免供付款方式作招徠。

設85%一按 首兩年免息免供

林海山城是次推售單位，包括57伙分層戶，實用面積1078至2344方呎、屬3房和4房間隔（15伙屬連平台或天台特色戶）；另2幢洋房，實用面積3245至3322方呎、屬5房雙套間隔。買家可向發展商指定財務機構申請按揭，最高為樓價85%，貸款年期730天即約2年；相關一按不設每月供款，最低貸款年利率為最優惠利率（P以5厘計），但若買家於到期日或之前付清貸款，可獲豁免繳交貸款利息。

香港興業4月公布，集團與希慎向合營公司提供22億元5年循環貸款融資，有關貸款主要用於為合營公司旗下林海山城買家提供按揭貸款。

此外，長實（1113）紅磡維港．星岸，透過招標重新售出第3座15樓B室，實用面積1328方呎，4房間隔，以2958萬元成交、實呎22,274元，買家成交期150日；單位原於2017年8月沽出，當時成交價3586.5萬元，但買家今年5月撻大訂，意味新成交價較5年前低約18%。

碧桂園（2007）旗下以位處41校網作招徠的九龍城瓏碧，買家如選即供付款，可選用「5年低息保」計劃（惟折扣減少0.5%）；期內按息上限鎖定2.5厘，如期內加息，相關息差開支由發展商補貼，上限3.6厘。另8月14日起，開放式至2房戶買家，可享12.8萬至20.8萬元額外折扣。

■有片睇

如欲觀看更多林海山城示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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