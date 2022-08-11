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太古城3房實蝕逾兩成 爆疫後屋苑最大宗蝕讓

【明報專訊】加息陰霾下，加上新盤低價開售搶客，二手屋苑連錄蝕讓，港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城亦在不足一個月連錄3宗蝕讓個案，最新一個3房單位以1208萬元易手，原業主持貨約3年半，連使費計料勁蝕近300萬元或逾兩成離場，為屋苑2020年爆疫以來屋苑最大宗蝕讓成交。

美聯分行營業經理范浩軒表示，太古城高山台怡山閣高層F室，實用685方呎，3房間隔，原業主看淡後市，故早前以1350萬元放售，至近日再減價142萬元或約11%，以1208萬元售出單位，實呎17,635元。

資料顯示，原業主2019年4月約1420萬元購入，持貨約3年半，帳面蝕讓212萬元或約15%；若連使費計，實蝕逾292萬元或逾兩成，蝕讓金額及實際蝕幅均為屋苑自2020年爆疫以來最多。

迎海．星灣特色戶5年實蝕70萬

事實上，雖然太古城過往抗跌力強，但近3個月已錄得4宗蝕讓，對上一宗僅不足一周前，當時實用536方呎的天山閣高層F室2房戶，以950萬元易手、實呎17,724 元；原業主2019 年3 月1030萬元購入，帳面蝕80萬元或7%，連使費計料實蝕逾138萬元或約13%。上月中寶安閣實用714方呎的低層B 室3房單位，則以1328萬元易手，實呎18,599 元。原業主2019年約1380萬元購入，持貨約3年，連使費計實蝕逾130.8萬元或近一成。

此外，新界區個別半新盤錄得二手蝕讓成交，中原地產資深區域營業經理張義強表示，馬鞍山迎海．星灣第20座連平台特色戶，實用564方呎2房間隔、連44方呎平台，以948萬元成交，實呎16,809元。資料顯示，原業主為「新香港人」，2017年971.8萬元一手購入，持貨約5年，帳面蝕讓約23.8萬元，連使費計料實蝕約70萬元或約7%。

朗城滙1房620萬沽 3年半實賺不足5%

另中原地產區域營業經理王勤學稱，元朗朗城滙5座低層C室，實用335方呎，1房間隔，以620萬元易手，實呎18,507元。原業主2019年3月562.7萬元一手購入，持貨約3年半，帳面獲利57.3萬元或10%，若連使費計實賺不足30萬元或近5%。

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