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長江集團中心二期料明年落成涉55萬呎

【明報專訊】港島商業核心中環，即將再有地標式甲級商廈登場；長實（1113）旗下位於夏愨道10號的和記大廈重建項目，正式命名為長江集團中心二期（Cheung Kong Center II），是區內較罕有的全海景甲級寫字樓項目，樓高41層，總建築面積達55萬方呎，預計明年落成。

項目設185個車位

長實表示，長江集團中心二期承襲長江集團中心雋永別致、具標誌性的玻璃幕牆外貌和方正設計，為租戶提供靈活多變的實用空間，每一寸面積均可善用。發展商悉心規劃的雙上落客區設計，方便進出琳寶徑和夏愨道，因應中環車位難求，項目提供185個車位。長實又稱，長江集團中心二期集地利、景觀、交通、設計規劃各項優勢於一身，料為跨國企業追捧。

另美聯工商舖的《商廈快訊》報告指出，商廈成交量連升3個月後再次回落，而50大甲廈上月僅錄5宗買賣，較6月份的11宗急挫逾五成。報告指出，寫字樓租金走勢持續向下，甲廈租金按月跌1.6%，今年以來累跌4.7%，而整體甲廈售價亦錄得輕微跌幅，按月回落0.1%，今年首7個月則累跌2.3%。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，商廈市場能否復蘇，主要取決於能否通關，惟新政府上場一個月以來仍未公布與內地通關詳情，令投資者持觀望態度。不過，政府近日宣布放寬入境檢疫安排，無疑是邁向全面恢復通關的好開始，料可重新吸引海外投資者來港，令寫字樓市場能受惠。

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