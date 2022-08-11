moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港經濟有望否極泰來 下半年GDP至少增長3%

【明報專訊】ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈不單看好內地GDP下半年按年可增長6%，亦預測本港經濟已否極泰來——本季GDP可按年增長3%，下季視乎能否全面恢復與內地及海外通關，料按年增長3%至5%。

政府統計處上周公布，上季本港GDP按年下跌1.4%，跌幅較市場預期的0.2%差，而且是連跌兩季。細看上季本港不同經濟環節表現，在政府派發電子消費券支持下，私人消費與去年同期持平，而政府開支則連升兩季，不過，由於出口表現進一步轉差，出口及進口分別按年下跌8.6%及6.2%，拖累整體GDP表現。

若能免檢通關 GDP料增5%

彭藹嬈分析，由於內地多個城市在4、5月大規模爆發新冠疫情，需要封城抗疫，擾亂物流供應鏈，亦影響本港出入口表現，故此本港上季GDP負增長屬她預期之中。向前望的話，由於內地上月出口數據頗強勁，相信本港出入口表現亦會受惠，加上本季政府亦會繼續派發電子消費券，可望支持私人消費，料本港本季GDP可按年增長3%。

另外，彭藹嬈認為，本港是一個連接內地及全球的國際城市，應該盡快與內地及海外免檢疫通關，她樂觀預測此情况在下季可實現，這樣的話，本港下季GDP可望按年勁升5%，「本港很需要與海外及內地通關所帶來更多商業活動推動經濟增長」。若本港下季只能與海外、而暫未能與內地通關，她則預測GDP按年增長3%。

[葉創成 名人樓市論壇]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款