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INNOVALE 加推88伙加價2%

【明報專訊】恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Archway日前公布新價單涉88伙，折實323.82萬元入場。發展商稱，新價單比上一批加價1.5%至2%，並稱仍屬「非常忍讓價」。

2期涉約400伙最快下月推

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目第2期涉約400伙，已申請預售樓花同意書，料最快下月推售。他又表示，項目A座標準樓層的2房連工作間單位，實用面積434方呎，採梗廚設計，屬市場罕有的2房户型。另外，發展商亦與地產代理推出不同優惠吸客。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，由昨日起至本月底，凡透過美聯成功購買項目單位的首5名買家，可獲贈1萬元智能家電禮劵，總值5萬元。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦稱，由昨日起至本月底，經中原購入該盤2房單位的首6名買家，可獲贈價值1萬元的港鐵「全月通加強版」月票，總值6萬元。

利奧坊．曦岸1房特色戶實呎2.6萬沽

恒地同系大角嘴利奧坊．曦岸亦錄成交，昨日售出1伙特色戶，為2座5樓F室，屬實用面積235方呎1房間隔、連76方呎平台，透過招標形式以618萬元售出，實呎26298元，買家成交期738日，若提早於120日完成交易，可獲1%現金回贈。項目由本月至昨日暫累售5伙，吸金總額5834萬元。

至於中洲置業火炭新盤星凱．堤岸，去年10月開售至昨日累售861伙，佔全盤1335伙約65%，套現逾86億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，自5月底推出新一輪銷售安排後，至昨日沽出約28伙，套現約3.2億元。

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