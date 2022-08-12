豪景花園前方地皮申建住宅 規劃署不反對

資料顯示，華懋申請改劃住宅地皮位於青山公路青龍頭段丈量約份第388約地段第94號和毗連政府土地，毗鄰為豪景花園商場，前臨海景，現為露天貨倉，地皮面積約3.56萬方呎，現坐落於住宅（乙類）用地，申請地積比率由現時的2.1倍，增加20%至2.52倍，擬建2幢15層高住宅大廈，提供165個住宅單位，總樓面約8.97萬方呎。

橫台山農地申建過渡房屋料獲通過

翻查資料，華懋去年9月曾就此地皮作出改劃申請，當時地皮面積共3.45萬方呎，較現時申請面積略細3%，同時申請擬以2.52倍發展，計劃興建150個住宅單位，即現時申請較之前增加15伙或10%，而總樓面由過去的8.7萬方呎增加約3%，惟華懋及後撤回申請。

此外，元朗橫台山菜園村（南）旁邊的一幅農地，早前向城規會申請與建5座4層高的過渡房屋，涉及607伙，總樓面約15.66萬方呎。規劃署文件顯示，不反對有關申請，預計今日獲通過。