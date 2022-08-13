INNOVALE明壓軸賣88伙 收近萬票 NOVO LAND 1B期最快今加推80伙

明報記者 容婌維、文淑儀

經兩輪銷售、累沽502伙的ONE INNOVALE-Archway，明日盡推今期餘下全數101伙，收票反應仍熱烈。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目過去2日來累收逾9500票（連同首兩輪向隅客重新入票的「復活票」），以明日發價單賣88伙計，超額107倍。

料NOVO第1A期大批向隅客入票1B期

至於主要對手盤、新地屯門NOVO LAND第1B期，日前已公布以折實均呎13,988元首推160伙。值得留意，NOVO LAND第1A期日前第三輪開售139伙前，仍然收逾1.5萬張入票，反映向隅客眾多，市場相信大部分將重新入票第1B期；換言之，第1B期目前可能已接獲逾1萬張入票。新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第1B期有機會今天加推不少於80伙應市；而今期提供的787方呎3房連工人套房戶型，部分擬以招標出售。

長實兩新界盤共售出13伙

其他新界一手餘貨亦乘勢搶攻市場。長實（1113）旗下兩個新界盤，昨單日共沽約13伙；其中開售82伙的屯門青山公路飛揚第1期，沽約8伙；同系開售55伙（包括3伙招標）的沙田九肚麗坪路名日．九肚山，市場消息稱沽約5伙。

萬泰集團屯門THE DRAKE，昨突擊上載樓書，料發展商有意出售已收租8年的單位。THE DRAKE位於屯門青龍路1號，由36座洋房、2座住宅大樓組成，提供75伙分層戶及洋房；洋房實用面積3348至4823方呎；分層戶實用面積1484至3209方呎。翻查資料，THE DRAKE於2014年落成，一直作收租。

上源洋房買家撻大訂料失300萬

另外，屯門掃管笏新錄洋房撻訂。萬科香港旗下已屆現樓的上源6號洋房，實用面積2743方呎，去年以4995.9萬元成交、實呎1.82萬元，新近已終止交易撻大訂，料買家遭沒收6%訂金涉約300萬元。據本報統計，8月至今新盤市場累錄約10宗撻訂或取消交易個案。