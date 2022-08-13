moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

太古地產深水灣道申建兩幢洋房

【明報專訊】主力發展高檔住宅物業的太古地產（1972），新近就持有的港島南區深水灣道6號，向城規會申請放寬地積比率約6%、至0.532倍，計劃興建兩幢3層高洋房，總樓面近1.5萬方呎。 據申請文件顯示，兩幢洋房樓高3層，地庫為車庫，1樓為廳區連私人花園及泳池，2樓屬寢室，另設天台，洋房內設升降機穿梭各樓層。

其中一幢面積料逾1萬呎

就圖則所見，HOUSE A面積較大，採用4房4套房及多用途房設計，廳區設大型玻璃幕牆，飯廳更設圓形玻璃窗，方便觀賞南區景色；另設有健身室、中西式廚房，2樓則設4個套房，主人睡房除設衣帽間外，還設有獨立工作室及按摩池，估計洋房面積逾1萬方呎。

HOUSE B以5房連4套房、多用途房及工人套房設計，同樣附設私人泳池、花園及天台。申請人表示，略微放寬地積比率約6%，相應的總樓面面積增加不到2%，而擬議發展在規模和性質，與鄰近地段的發展相容。

麒豐資本洪英偉8800萬購赤柱豪宅

另一方面，赤柱舂磡角道54號地下B室、1樓B室，兩單位實用面積同為1250方呎，連兩個車位，在上月中以8800萬元易手，實呎3.52萬元。

原業主2010年10月以4650萬元購入，持貨快將12年，帳面獲利4150萬元或89%。

資料顯示，登記買家為HARVEST INFINITY HOLDINGS LIMITED，註冊董事為麒豐資本創辦合伙人暨投資總監洪英偉，以及合伙人暨營運總監李岳橋。

翻查資料，麒豐資本自去年底起，就舂磡角道54號提出收購，該廈共6伙，目前已斥資2.58億元累積購入5伙，尚欠一個住宅單位仍未收購，或透過強拍統一業權。據悉，項目佔地約1萬方呎，基金擬重建一幢獨立門牌洋房，實用面積逾7000方呎。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款