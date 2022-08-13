沙田顯和里住宅地招標 最高估值8億

【明報專訊】港府推出今個季度首幅住宅官地、位於沙田顯和里的沙田市地段第643號用地，地皮面積1.49萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，若作私人住宅發展，最高可建樓面涉約8.93萬方呎，預計可興建約170個單位。若作非工業用途，其總樓面面積按照賣地條件中的相關特別條款計算。