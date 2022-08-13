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沙田顯和里住宅地招標 最高估值8億

【明報專訊】港府推出今個季度首幅住宅官地、位於沙田顯和里的沙田市地段第643號用地，地皮面積1.49萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，若作私人住宅發展，最高可建樓面涉約8.93萬方呎，預計可興建約170個單位。若作非工業用途，其總樓面面積按照賣地條件中的相關特別條款計算。

可建樓面8.9萬呎 相距顯徑站不遠

上述地皮鄰近雲疊花園，距離港鐵顯徑站約8至10分鐘步程，將於下周五（8月19日）招標，9月16日截標。綜合市場估計，地皮估值約5億至8.04億元，預計每方呎樓面地價5600至9000元。

另一方面，獲金楓集團有限公司提出收購的九龍城嘉林邊道28A至28B號舊樓，新近獲土地審裁處批出強拍令，底價為4.0425億元。

嘉林邊道72年舊樓批強拍 底價4億

資料顯示，上述舊樓早於1950年落成，現為1幢3層高物業。據文件顯示，項目地盤面積約1萬方呎，現坐落於於住宅（乙類）用地，若以規定的最高地積比率約5倍發展，項目重建後樓面約5.04萬方呎，以底價計，每方呎樓面地價約8029元。

值得一提，嘉林邊道一帶近年不乏新盤供應，除較早時已經開售的碧桂園（2007）賈炳達道瓏碧外，嘉華國際（0173）旗下嘉林邊道2號嘉琳，亦部署以現樓形式推售；嘉琳提供5幢洋房式大單位，實用面積4171至4578方呎、各單位均連231方呎庭院和959方呎天台。嘉華國際去年已上載樓書，據悉已開放現樓予貴賓預約參觀。

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