CCL跌至76周低位 料下試175點

【明報專訊】加息陰霾影響下，具體反映7月18日至24日市况的中原城市領先指數CCL，最新報177.10點，為76周、即約16個月新低位（2021年2月曾低見176.58點，見圖），按周跌0.18%；CCL亦跌破今年3月、即第五波疫情大爆發時曾錄得的177.34點低位，為今年新低。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價走勢持續向下，預料將下試175點。