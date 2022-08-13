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CCL跌至76周低位 料下試175點

【明報專訊】加息陰霾影響下，具體反映7月18日至24日市况的中原城市領先指數CCL，最新報177.10點，為76周、即約16個月新低位（2021年2月曾低見176.58點，見圖），按周跌0.18%；CCL亦跌破今年3月、即第五波疫情大爆發時曾錄得的177.34點低位，為今年新低。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價走勢持續向下，預料將下試175點。

另一方面，CCL（中小型單位）報176.37點，屬77周新低，按周跌0.10%；反映豪宅樓價的CCL（大型單位）報180.81點，為18周新低，按周跌0.58%；不過，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報178.19點，按周卻升0.02%，連跌3周後企穩，但仍是近80周以來次低。

市區樓價續跌 新界回升

此外，四大分區樓價指數各自反覆，港島CCL Mass報181.11點，是19周新低，按周跌0.40%，區內樓價連跌4周，是2017年7月後首見；九龍CCL Mass報169.73點，為77周新低，按周跌0.06%，連跌兩周共1.96%。

新界方面，新界西CCL Mass報166.26點，是近19周以來次低，按周升0.58%；新界東CCL Mass報192.51點，按周升0.06%，終止兩周連跌。

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