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Wetland 2房月租1.56萬 實呎租35元

【明報專訊】夏天向來是住宅租賃旺季，其中天水圍新近入伙屋苑Wetland Seasons Bay，本月暫錄約13宗租賃成交，有兩房戶以1.56萬元租出，租金回報約2.8厘。中原地產高級區域營業經理馬斯力稱，Wetland Seasons Bay第1期5B座低層A2室，實用面積449方呎2房連儲物室間隔，業主月租原叫價1.65萬元，議價後減900元或約5%，獲外區客以1.56萬元承租，實呎租金約35元。

馬續稱，單位業主去年9月以667.13萬元一手購入，享租金回報約2.8厘；屋苑本月暫錄約13宗租賃成交，現時有約60個放租盤，最低入場月租為1.05萬元。

另外，不少內地學生趁9月開學前，來港租樓。中原地產分行市務經理唐嘉銘表示，大圍金禧花園新錄4座中層E室租賃成交，實用面積340方呎兩房間隔，業主叫租約1.65萬元，議價後減價1000元或約6%，以月租1.55萬元租出，實呎租金約46元，新租客為內地生；業主於兩年前以611萬元購入單位，享租金回報率約3厘。

THE RICHMOND開放戶呎租68元

市區方面，港島西半山新近入伙盤THE RICHMOND，新錄本月首宗租賃成交。中原地產分區營業經理盧宏基稱，THE RICHMOND低層C室，屬實用面積206方呎開放式間隔，以1.4萬元租出、實呎租金約68元；業主於2020年以605萬元一手買入單位，享租金回報率2.8厘。

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