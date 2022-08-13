Wetland 2房月租1.56萬 實呎租35元

馬續稱，單位業主去年9月以667.13萬元一手購入，享租金回報約2.8厘；屋苑本月暫錄約13宗租賃成交，現時有約60個放租盤，最低入場月租為1.05萬元。

另外，不少內地學生趁9月開學前，來港租樓。中原地產分行市務經理唐嘉銘表示，大圍金禧花園新錄4座中層E室租賃成交，實用面積340方呎兩房間隔，業主叫租約1.65萬元，議價後減價1000元或約6%，以月租1.55萬元租出，實呎租金約46元，新租客為內地生；業主於兩年前以611萬元購入單位，享租金回報率約3厘。

THE RICHMOND開放戶呎租68元

市區方面，港島西半山新近入伙盤THE RICHMOND，新錄本月首宗租賃成交。中原地產分區營業經理盧宏基稱，THE RICHMOND低層C室，屬實用面積206方呎開放式間隔，以1.4萬元租出、實呎租金約68元；業主於2020年以605萬元一手買入單位，享租金回報率2.8厘。