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NOVO LAND 1B期周三首輪賣188伙 INNOVALE超購112倍 今盡推餘貨

【明報專訊】一手市場仍聚焦兩個大型新界盤，其中新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND 第1B期，發展商昨日公布，項目將在本周進行首輪銷售，視乎銷情，不排除加快項目的銷售步伐。另恒地（0012）將今日推售短期樓花新盤粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，盡推餘下101伙，項目昨日截止認購，共收到9952票，以價單發售88伙計，超購逾112倍，市場預計，項目可悉數沽清。

明報記者 甘潔瑩

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 第1B期自日前以折實均呎13,998元首推160伙價單後，收票反應持續熱烈，除向隅客外，亦有不少新準買家入票，昨日加推價單第2號共80伙，折實平均呎價為14,198元，價錢因單位樓層及景觀較佳而輕微增加，屬原價加推，並鐵定在本周三（8月17日）進行首輪推售，共188伙，當中以價單形式發售180伙，以招標形式發售8伙，將視乎首輪推售的銷情考慮進一步部署，不排除加快未來銷售步伐。

昨加推80伙 折實均呎14198元

新地代理總經理陳漢麟補充，昨日加推的80伙，涵蓋5伙開放式、26伙1房、31伙2房及18伙3房單位，實用由253至686方呎，定價由402.4萬至1079.8萬元，呎價15,226至19,524元，計算最高折扣15%後，折實售價由342.04萬至917.83萬元，實呎介乎12,942至16,596元。另有8伙進行招標，屬實用787方呎的3房連套房及多用途房連洗手間間隔。

雷霆：部署下月推售兩新盤

陳氏續稱，項目首輪銷售共188伙，以價單銷售共180伙，以定價計市值約13億元，將在明日（8月15日）截止接收購樓意向登記，並在本周二（8月16日）抽籤。與NOVO LAND 第1A期的銷售形式相同，項目設兩個時段發售，A組買家須購入1伙指定3房單位或2至4伙指明單位，而B組買家可購入1至2個單位。

另外，雷霆表示，集團部署下月將推售兩個項目，屬新盤的全新期數，擬在短期內公布有關銷售部署。

INNOVALE共收9952票

此外，恒地旗下樓花期約8個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，今日盡推餘下101伙壓軸銷售（包含13伙特色戶招標），恒地表示，共收到9952票，以價單發售88伙計，超額認購逾112倍。

[香港地產]

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