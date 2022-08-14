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緻藍天4房銀主盤 1505萬易手

【明報專訊】加息陰霾下，二手市場屢錄低價成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城緻藍天一個銀主單位，最新以1505萬元易手，做價為近3年新低。有關單位為1座中層左翼A室，實用面積1155方呎，屬4房連雙套房間隔，向西北望球場景，原業主在2015年以1081.9萬元購入，早前淪為銀主盤，在今年6月以1750萬元放售，至近日以1505萬元易手，較開價低245萬元或14%，實呎13,030元，單位是次成交價較當年購入價升值423.1萬元或39%。

伍續稱，同類型單位1座高層左翼A室，實用面積1142方呎，在今年5月以1850萬元成交，實呎16,200元，上述成交較對上成交呎價低近20%。他補充，緻藍天本月暫錄5宗成交，平均呎價14,085元。

翠怡花園2房沽出 實蝕近50萬

另外，市場再錄蝕讓成交，利嘉閣地產高級分區市務董事彭錦添表示，青衣翠怡花園7座中高層A室新近易手，屬實用451方呎的兩房戶，原業主今年7月以650萬元放售，近日減價48萬元或7.4%後、以602萬元易手，實呎13,348元。

彭續稱，原業主2019年3月以600萬元購入，持貨逾3年，帳面獲利2萬元，若計算交易雜費，實際蝕近50萬元或約8%離場。

[香港地產]

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