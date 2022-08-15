新盤搶客 建期即供付款折扣大幅收窄

INNOVALE建期即供折扣

僅相差0.5百分點

以近期兩大新界焦點盤：粉嶺北ONE INNOVALE-Archway、屯門兆康NOVO LAND第1A期為例，建築期付款與即供付款的折扣差異分別只有0.5個百分點和3個百分點。翻查資料，另一個於2019年1月開售、即俗稱「林鄭Plan」、「財爺Plan」仍未出台前開售的大埔山塘路大型新盤天鑽，兩種付款法的折扣差異為7個百分點。根據「財爺Plan」，買家購買樓花時選建築期付款，到現樓完成上會時，可申請承造高成數按揭；陳海潮表示，在疫情持續下，提高建築期付款折扣，可最直接吸引買家入市，而發展商可達貨如輪轉，料將是新盤銷售策略的趨勢。

除收窄建築期與即供付款折扣差異外，面對加息周期，亦有新盤推出免息免供、定息按揭等計劃吸客。以本周四（18日）開展首輪招標、希慎（0014）與香港興業（0480）合作的大埔林海山城為例，買家可向發展商指定財務機構申請承造最高85%一按，貸款年期730天（即約兩年）；相關一按不設每月供款，最低貸款年利率為P（5厘計），但若買家於到期日或之前付清貸款，可獲豁免繳交貸款利息。

朗濤預先減息 瓏碧補貼按息息差

另一新界盤、鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，早前亦修改為買家提供的「靈活第一按揭貸款」條款；首24個月按揭息口由P減2.375厘，調整至P減3.625厘（P為5.375厘），變相在港銀行有可能加息前搶先調低按息1.25厘，而其後全期按息由P加2.125厘調整至P加0.875厘，同樣減息1.25厘。

碧桂園（2007）九龍城瓏碧亦新增「5年低息保」計劃（惟折扣減少0.5%），買家如選即供，首5年按息上限鎖定2.5厘，如期內加息，相關息差開支由發展商補貼，上限3.6厘。

（加息系列之二）

[香港地產]