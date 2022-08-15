moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

柏傲莊首兩期延遲入伙 影響逾1100伙建期買家

【明報專訊】市場預計本港銀行最快今季有可能加息，而原定於今年9月及12月入伙、由新世界（0017）、港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊I、II，據悉將會延期入伙兩個多月，料兩期合共有超過1100伙選用建期付款的買家中，部分上會或受影響。

第一期最快年底入伙

共分為3期發展的柏傲莊，為近年市場上最矚目大型新盤之一，自2020年底推售第一期，到去年中推出、原定明年6月入伙的第三期，一直保持價量兼備，但柏傲莊III於去年7月爆出因「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」而要拆卸重建後，該期數至今仍未有最新預計落成時間。至於柏傲莊I、II，據發展商當年賣樓資料，兩期預計關鍵日期分別為今年9月30日及11月30日，但據了解，項目將會延期入伙，第一期預計今年12月5日落成，而第二期則預計明年2月4日落成。換言之，發展商將延期約兩個月多時間交樓。

上述兩期分別提供783及1415個單位，若據成交紀錄冊資料顯示，兩期迄今分別售出774及1405伙，當中選用建築期方式付款之買家，分別約有444伙及680伙，佔已售出單位約57%及48%。若總計兩期，即合共有約1124個單位買家選用建期付款方法。

採按保買家恐須抬錢上會

星之谷行政總裁莊錦輝表示，雖然選用建期付款之買家，可於預計收樓日期前半年申請按保計劃，但由於按證公司有權在申請後3個月重新審視買家財政能力，及以最新按揭息口計算壓力測試，因此柏傲莊I、II延期收樓，若買家選用按保計劃，或需要在正式收樓前重新計算一次壓力測試，部分買家有可能需要準備更多首期才能上會。

（加息系列之二）

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款