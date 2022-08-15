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INNOVALE首期近沽清 9日套逾28億

【明報專訊】兩大新界樓盤、包括恒地（0012）旗下粉嶺ONE INNOVALE-Archway及新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 1A、1B期正面交峰，兩大項目銷情均報捷，其中ONE INNOVALE-Archway昨推售餘下單位，當中以價單形式發售的88伙，兩小時已迅速售罄，項目於短短9日已接近沽清。

林達民：第2期銷售部署中

上述ONE INNOVALE-Archway全數提供603個單位，由本月6日作首輪銷售，發展商昨推售餘下單位，包括88伙以價單形式推售。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該批88個單位，推出短短兩小時全數已售罄，並獲買家以約1256萬元連購兩個實用面積434方呎2房單位。另外項目昨日亦錄得特色戶招標成交，單位為A座22樓8室，實用面積513方呎，連74方呎平台及434方呎天台，2房間隔，成交價1051.65萬元，實呎20,500元。項目推出短短9日，連同招標單位在內，已售出591個單位，佔全盤603伙的98%，套現超過28億元，項目餘下12伙現正招標。林達民補充，正籌備ONE INNOVALE第2期銷售部署。

NOVO 1B期3日暫收逾1.1萬票 超額60倍

另外，NOVO LAND繼早前推出的1A期錄理想銷情外，上周四公布價單，並於周三進行首輪銷售的1B期，將於今日截票。發展商表示，截至昨日下午5時，約3日暫累收逾1.1萬票，若以首輪以價單形式推售的180個單位計，超額認購逾60倍。

周末兩日一手沽近百伙

此外，長實（1113）高級營業經理楊桂玲表示，集團與新地合作的屯門青山公路飛揚第1期，上周五推出新一批單位後，過去3日暫沽12伙，當中首度推出的5伙前庭特色戶，已全數售出。項目自今年6月推售至今，已累售182伙，套現10.3億元。若總計過去兩日，市場共錄得近100宗一手成交（見表），對比前周末兩大新界盤推售高峰期的約680伙大減85%，而本月約半個月內市場已錄逾1210宗新盤買賣。

[香港地產]

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