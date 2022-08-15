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將廣均呎失守1.7萬 重返去年初水平

【明報專訊】加息周期下，近日整體二手市場交投較為平淡。將軍澳區大型屋苑將軍澳廣場，今年自5月起成交量、均呎均持續下跌。綜合市場資訊，將軍澳廣場8月首10天暫錄約3宗二手成交，平均實呎16528元，失守1.7萬關口，除屬今年按月新低紀錄，更重返2021年1月錄約16678元的價位。代理預料，屋苑未來平均實呎價有機會再下調1%至2%。

明報記者 何嘉慧

綜合市場資訊，將軍澳廣場現時有約135個放盤，以2房戶為主，叫價由約710萬元起。中原地產分行副區域營業經理楊展強稱，將軍澳廣場第8座低層C室，兩房間隔，實用面積429方呎，議價後累減87萬元或11%，以678萬元易手，跌穿700萬元關口，為屋苑同類型同面積兩房戶1年新低，實呎15804元。

兩房戶678萬沽 19年帳面賺4.8倍

不過，上述單位原業主早於2003年4月以117萬元一手購入單位，持貨19年，帳面獲利561萬元或約4.8倍。

楊展強續稱，加息導致整體二手市場氣氛偏差，惟仍有不少買家查詢樓盤；而業主為沽貨，願意接受3%至5%議價空間。

太古城2房跌穿千萬 業主料實蝕14%

另一方面，市場繼續有移民盤減價沽貨個案。十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，有業主蝕讓套現離場。

中原地產區域營業董事趙鴻運表示，太古城天山閣高層F室，實用面積536方呎，2房間隔，數月前以1150萬元放盤，最終累減200萬元或17.4%，以950萬元易手，實呎17724元；原業主2019年3月以1030萬元購入，持貨3年半，因趕移民蝕讓，帳面蝕80萬元或約8%，若連使費計料實蝕逾140萬元或14%。

DOWNTOWN 38 兩房呎租42元

租務方面，土瓜灣半新單幢項目DOWNTOWN 38新錄一宗2房戶型租賃成交。美聯物業首席高級營業經理黃家樂表示，DOWNTOWN 38中低層A室，屬實用面積413方呎2房間隔、採開放式廚房設計，項目最大賣點是鄰近港鐵土瓜灣站，單位業主放租約1個月，獲同區客以1.75萬元承租、實呎租金約42.4元；業主2019年1月以約723.1萬元一手購入，現享租金回報率約2.9厘。

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