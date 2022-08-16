NOVO LAND 1B期4日收1.2萬票 ONE INNOVALE 3伙撻訂 最多加價6%重推

明報記者 林可為、容婌維、何嘉慧

新地屯門NOVO LAND第1A期，早前於不足兩周極速沽出約815伙（佔該期單位總數約99%）並吸金50億元後，第1B期明日首輪發售180伙（另8伙招標），收票仍然理想。新地代理總經理陳漢麟表示，第1B期截至昨午4日累收逾1.2萬票，超額認購約66倍。資料顯示，1A期首輪銷售前的7天累收1.9萬票，暫為今年票王。新地上周以折實均呎1.39萬元首推第1B期160伙，其後再以1.41萬元加推80伙。

利奧坊‧曦岸加推7伙特色戶

至於恒地粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，本月初沽出的3個實用面積209及310方呎開放式及1房戶，成交價297.04萬至451.41萬元，買家已撻訂，料遭沒收5%訂金，涉約15萬至22.5萬元。恒地即日就該3個單位加價4%至6%，並安排於本周五重售。以A座6樓9室為例，實用209方呎開放式戶，價單原定價322.9萬元，實呎1.54萬元，現更新至342.3萬元，實呎1.63萬元，加幅6%；最高折扣維持7%。項目亦透過招標售出B座地下19室，實用面積405方呎，2房間隔另連花園，成交價790萬元，實呎1.95萬元。

另恒地同系大角嘴利奧坊‧曦岸，加推7個位於5樓的特色戶招標，單位實用面積176至373方呎，連平台，招標期由本月22日起。

宏安洋松街Larchwood快上樓書

此外，鷹君（0041）大埔白石角朗濤，最新售出第1座8樓A室，實用面積2083方呎，4房雙套戶，成交價5983.8萬元、實呎28,727元，成交價及呎價均創朗濤分層標準戶新高；買家成交期1080日，但如提早於180日完成交易，可獲成交價5%回贈。

另外，再有新盤計劃登場，宏安地產（1243）旺角洋松街Larchwood，快將上載樓書，項目涉187伙，預計關鍵日期是2024年4月，樓花期約20個月。Larchwood提供114個開放式單位，實用面積202至210方呎；以及56伙1房戶，實用面積250至267方呎；項目另設特色戶。

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