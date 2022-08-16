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半新盤柏𣾷首見紅 移民盤3年實蝕近一成

【明報專訊】二手樓價持續回軟，新界半新盤陸續出現「第一滴血」。2015年入伙的元朗柏𣾷一個低層特色戶，原業主實蝕近一成離場，為屋苑首宗二手蝕讓個案。

黃埔2房5年實蝕近一成

美聯物業營業經理林建文表示，上述單位實用565方呎，2房間隔，連249方呎花園，屬於「移民盤」，原業主約半年前以718萬元放盤，議價後累減53萬元或約7%，以665萬元易手，實呎11,770元。原業主2019年7月約682萬元購入，持貨約3年額印鬆綁後轉手，帳面蝕約17萬元或約2.5%，屬屋苑歷來首宗二手蝕讓；連使費計料原業主實蝕逾56萬元或約8%。

此外，受粉嶺北大型新盤推出搶吸購買力影響，毗鄰東鐵粉嶺站的粉嶺中心半個月連錄蝕讓。中原地產區域營業經理林偉明稱，粉嶺中心F座低層08室，實用368方呎，2房間隔、望內園景，以445萬元易手，實呎12,092元。原業主2019年初以440萬元購入，持貨逾3年半帳面獲利5萬元，若連使費料實蝕約17萬元或約4%。

紅磡老牌大型屋苑黃埔花園亦罕見二手蝕讓。中原地產分區營業經理袁顯岸稱，紅磡黃埔花園2期8座鳳凰樓層（頂層對落一層）單位，實用389方呎2房間隔、望樓景，新近以632萬元易手，實呎16,247元，較銀行估價低約77萬元或11%。原業主持貨近5年帳面蝕24萬元約4%，連使費料實蝕逾60萬元或約9%。

市况未明下亦不乏名人入市。資料顯示竹中半山甘苑實用1540方呎中層B室4房戶，上月以3750萬元售出，實呎24,351元，買家以張慧瑜（CHEUNG WAI YU WENDY）登記，中英文名字均與已故行政立法兩局議員羅德丞遺孀同名，料為同一人。

羅德丞遺孀3750萬購甘苑4房戶

上述單位原業主持貨約34年，帳面獲利3520萬元或15倍。

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