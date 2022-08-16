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鄧鉅明放售興偉冰廠全幢 市值逾12億

【明報專訊】市場繼續有資深投資者放售大額物業，其中由太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明（圖）持有的香港仔田灣海旁道9號興偉冰廠凍房全幢物業，將於市場上放售，項目市值約12.5億元。另太子砵蘭街450至454號商業項目HQ亦於市場放售，市值約6億元。

上述興偉冰廠凍房，現委託世邦魏理仕為獨家代理，並邀請有興趣準買家遞交意向書，截止日期為下月30日，項目市場估值約12.5億元。物業為一幢樓高12層的工業及冷庫物業，總建築面積約200,081方呎，現由單一租戶全數承租，資料顯示，鄧鉅明2007年以1億元買入上述物業，2013年曾以6億元售出，惟買家最終未有完成交易，現市值較9年前成交價高逾一倍。

砵蘭街HQ全幢放售市值6億

世邦魏理仕執行董事兼資本市場主管甄浚岷表示，過去數年市場對高價值易腐商品之需求強勁，相信投資市場對本港冷庫物業的需求將持續攀升，而興偉冰廠凍房是目前市場上唯一放售的全幢冷庫物業，相信可受本地、海外及內地機構投資者追捧。

另萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，九龍太子砵蘭街450至454號HQ以 「公開邀約」形式放售，截止日期為10月6日，HQ為一座15層高的商業物業，於1991年落成，業主於近年翻新物業的外牆、大堂及多層樓面，把物業打造成一站式教育大廈，總建築面積逾3.6萬方呎。他又稱，該物業現時出租率逾97%，並已獲屋宇署批准酒店改建圖則，可提供84個客房。

蔡志忠4250萬沽美孚日本城舖

此外，資深物業投資者蔡志忠近日拆售荔枝角美孚新邨舖位，並錄得大額成交。亞洲地產控股董事蔡家莉表示，其中位於美孚新邨第1期33號平台位置的舖位，獲買家以4250萬元承接，舖位面積3969方呎，呎價10,708元。上述舖位現由「日本城」租用，月租10.6萬元，租金回報約3厘。據悉買家為資深投資者，蔡家莉稱，該舖同時亦有其他買家出價，以先到先得為標準。

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