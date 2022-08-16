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眀徳山1房2萬租 低市價一成

【明報專訊】西營盤眀徳山本月錄得首宗租務成交，租金卻低於市價約一成。香港置業分行高級營業經理譚浩智表示，該宗租賃為低層G室，實用面積約389方呎，1房間隔，以月租2萬元租出，呎租約51.4元，低於市價約10%。業主去年12月以約960萬元購入單位，租金回報2.5厘。譚續稱，屋苑現有約10個放租盤，叫租2萬元起。

One Homantin 2房 2.13萬租出 呎租44元

另外，何文田One Homantin亦錄租賃成交。利嘉閣分行聯席董事楊家寶表示，One Homantin第3座高層G室，實用面積約483方呎，2房間隔，望內園景，以月租21,300元租出，實用呎租約44元。業主2016年約1047.7萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

火炭老牌大型屋苑駿景園亦錄租賃成交。中原地產首席分區營業經理陳韻兒稱，駿景園3座中層A室，實用面積676方呎，3房間隔，以月租23,800元租出，實用呎租35.2元。業主2012年以約610萬元購入，租金回報約4.7厘。另香港置業分行首席聯席董事文愛玲稱，長沙灣喜薈1座高層E室，實用面積約507方呎，2房間隔，以月租1.83萬元租出，實用呎租約36.1元。新租客為年輕夫婦。資料顯示業主2018年6月以約860萬元購入，租金回報約2.6厘。

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