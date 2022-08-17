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比墅洋房1820萬沽 同類3年新低 業主移民 料實蝕238萬離場

【明報專訊】新盤低價開售搶佔購買力，加上加息陰霾籠罩，二手樓價繼續回落，不論老牌或新晉屋苑，均出現二手蝕讓個案。向來不少二手蝕讓的大埔洋房屋苑比華利山別墅，再有業主低價沽貨。一幢實用面積近2000方呎洋房，最近以1820萬元易手，成交價為同類洋房3年新低。同時，馬鞍山泓碧、紅磡老牌屋苑黃埔新邨，均錄二手業主損手離場。

明報記者 容婌維

美聯物業高級營業經理鄧皓云表示，上述比華利山別墅湖景道單號屋，實用面積1902方呎，5房間隔，望海景，屬「移民盤」，原業主數月前開價2150萬元放盤，累減330萬元或15%後，以1820萬元連雙車位易手，成交價屬同類洋房近3年新低，實呎僅9569元。

原業主早於2011年以1966.2萬元一手購入，持貨11年，帳面蝕146.2萬元或約7%；若計及使費，原業主料實蝕逾238萬元離場，實際蝕幅約12%。

泓碧1房業主損手9%離場

此外，馬鞍山新晉屋苑泓碧不足一個月再錄蝕讓。世紀21奇豐物業高級分行經理蔡蓓表示，泓碧5座中層F室，實用面積308方呎1房戶、望園景，原業主4個月前開價738萬元，其後累減123萬元或約17%，以615萬元易手，實呎19,968元。原業主2019年5月以642萬元一手購入，帳面蝕27萬元或約4.2%，若計及使費，料實蝕逾55萬元或約9%。

市區方面，繼日前紅磡黃埔花園錄得蝕讓成交後，區內老牌屋苑黃埔新邨，亦有業主「見血」。

黃埔新邨2房劈逾百萬易手

中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔新邨安榮樓中層2室，實用面積401方呎，屬屋苑2房則王，附裝修，原業主今年5月開價688萬元放售，累減103萬元或約15%，最近以585萬元沽出，實呎14,589元。

原業主2018年7月以666.8萬元購入，帳面已蝕81.8萬元或12%；若計及使費，料原業主實蝕逾119萬元或約18%。

二手私樓交投回軟，資助房屋交投量則稍回升。房委會最新數據顯示，8月上半月未補價資助房屋市場暫錄25宗成交，較7月同期20宗，按月增5宗或25%。另署方修定7月全月未補價資助房屋成交量為190宗，較6月全月198宗略減8宗或4%。

雖然交投量回升，惟本月資助房屋市場仍錄得低價成交；如柴灣居屋富欣花園低層單位，實用面積484方呎2房間隔，本月以380萬元（未補價）易手，成交價見2017年10月後、近5年新低，實呎7851元。

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