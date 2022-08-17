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BORRETT首宗租賃 月租23萬 實呎78元

【明報專訊】暑期向來是住宅租務旺季，市場不乏大額成交。港島半山新晉豪宅21 BORRETT ROAD，最近錄得首宗租務成交；市場消息稱，屋苑一個高層實用面積2945方呎、5房雙套大單位，最近以月租23萬元租出，實呎租金78元。

租金回報僅1.2厘

據悉，業主去年中以逾2.385億元購入單位，租金回報率只約1.2厘。翻查資料，上屬單位登記業主為YAN HONGYAN，於去年先後購入21 BORRETT ROAD合共4個單位，共涉資逾9億元；相關單位包括1期23樓6室天池屋，成交價逾3.77億元，惟其後以內部轉讓方式，售予近年活躍於本港豪宅及車位買賣的邱明靜（QIU MINGJING）。換言之，扣除已內部轉讓單位，該業主仍持有屋苑3個單位；代理透露，另兩個單位暫未放租。

深灣9號複式2房呎租48元

此外，美聯物業高級分區營業經理楊家俊表示，香港仔深灣9號2座高層C室，實用面積938方呎、2房雙套複式間隔，望香港仔南區海景，最近以4.5萬元獲承租，實呎租金約48元；業主於2019年6月以約3100萬元購入，現享租金回報率約1.7厘。

HENLEY 1房回報2.1厘

此外，市區大型新入伙盤的租務市况持續活躍。香港置業高級營業經理吳仁傑表示，啟德THE HENLEY第2座低層G室，實用面積380方呎1房間隔，望內園和泳池景，最新以月租1.7萬元租出，實呎租金約45元；業主去年6月以約967.3萬元購入，現享租金回報率約2.1厘。

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