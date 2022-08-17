啟德跑道區MIAMI QUAY料快上樓書

MIAMI QUAY項目共分兩期發展，合共提供1219伙，其中第1期MIAMI QUAY I提供648伙，標準戶實用面積約250至710方呎，涵蓋開放式至3房間隔，當中2房戶數目佔約50%，1房戶則佔約35%。

1期提供648伙開放式至3房戶

另新地（0016）屯門兆康NOVO LAND，項目第1A期在過去兩周熱賣後，今日推出樓花期長約10個月的第1B期接力，首輪銷售188伙，當中8伙招標發售；其中以價單方式開售的180伙，新地代理總經理陳漢麟表示，過去4日共收到12,887張入票，超額認購約71倍；以每張入票金額10萬元計，凍資近12.9億元。

HENLEY周六新一輪售32伙

此外，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway熱賣，本月迄今累售約590伙，佔今期單位總數603伙約98%，發展商乘勢推售已屆現樓的啟德THE HENLEY I。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目已上載新銷售安排，本周六推售32伙，包括24個標準分層單位及8個連花園特色戶。

林續稱，是次售價最低為低座B座地下G室，實用面積186方呎開放式戶，另連97方呎花園，折實價約666.33萬元，折實實呎約35,824元。

利奧坊‧凱岸5伙特色戶招標

恒地同系大角嘴利奧坊‧凱岸亦上載銷售安排，下周四（25日）起推出5個頂層特色戶招標，實用面積508至632方呎，另連平台及天台。