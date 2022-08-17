上半年私宅動工3934伙 8年同期最少

分析料下半年追落後

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然次季動工量急起直追，惟首季動工太少，故拖累整個上半年動工總量緩慢。陳指出，隨着疫情相對穩定，經濟活動重啟拉動下，期望下半年私宅動工量可漸追落後。

另屋宇署公布，今年6月份共批出20份建築圖則，包括16項住宅及商住發展、1項商業發展及3項社區服務發展項目，惟批出的多個住宅中，大型項目欠奉，以市區單幢物業佔多。

恒地大角嘴建5.8萬呎住宅

其中恒地（0012）旗下大角嘴萬安街16至30號，獲批建一幢22層高的住宅，涉及總樓面約5.77萬方呎，估計有機會屬利奧坊系列其中一期住宅發展，相對較鄰近同系大型屋苑港灣豪庭。

另外，恒地大埔美新里3號亦獲批圖則，獲准建一幢21層高商住物業，涉樓面約4.85萬方呎。

新地（0016）早年併購的港島南區壽山村道8號恒安閣，即已故樂壇天后梅艷芳故居所在，亦獲准建一幢3層高分層住宅，總樓面涉約5.77萬方呎。

梅艷芳南區故居

建3層分層住宅

翻查資料，上述南區壽山村道8號恒安閣，早於1982年入伙，梅艷芳在1993年透過公司名義以2000萬元購入，以單位面積4069方呎計，呎價4915元；新地一直收購恒安閣業權，自梅艷芳2003年離世後，物業由她的遺產管理人接管，並於2013年以1.47億元將物業售予新地，新地正式完成收購。

同屬新地持有的荃灣橫窩仔街13至23號安泰工業中心修訂圖則，獲准建一幢31層高商住物業，涉21.18萬方呎樓面。