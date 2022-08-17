新地大埔超級城 料暑假丁財兩旺

嘉禾大埔戲院獲設計獎

此外，去年進駐商場的嘉禾大埔戲院，早前獲得「美好未來——香港設計大獎2022」中的娛樂組別設計金獎；影院面積15,000方呎，提供近400個座位，並設有4個特色影廳，主題包括「 冰山」、「日落沙漠」、「 熱帶雨林 」、「極光」，配備4K投影機及獨有的D-BOX動感座位，提供獨特的觀影體驗。

另一方面，和記地產集團助理總經理何麗明表示，受消費效應帶動，預計紅磡黃埔天地人流和營業額按年增加兩成；集團近日斥資300萬元打造「靜岡富士山盛夏祭」，與JTB日本交通公社合作，於8月20至28日舉辦活動，包括傳統舞蹈表演、手信市集、工作坊等，更有美食推廣及餐飲現金券回贈。

黃埔天地打造富士山盛夏祭

另AEON STYLE黃埔限定「夏祭」已開鑼，即日至9月4日，店內超過60件產品以優惠價發售；部分產品以「均一價」，即30、50、70、100、300或500元任選3件優惠銷售，包括多款日本直送水果及海鮮。「均一價」貨品涵蓋日本紀文炸粟米丸、白魚肉炸餅及森永布丁等，可以30元任選3件。