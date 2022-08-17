moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

新地大埔超級城 料暑假丁財兩旺

【明報專訊】受惠港府派發消費券及商場推廣優惠，不少大型商場的營業額、人流皆有望回升。新地（0016）代理執行董事馮秀炎表示，集團旗下新界旗艦商場之一的大埔超級城，受消費券帶動、多間人氣商店進駐，以及商場多項推廣活動，預計暑期商場人流及生意額，分別按月上升20%及10%。

嘉禾大埔戲院獲設計獎

此外，去年進駐商場的嘉禾大埔戲院，早前獲得「美好未來——香港設計大獎2022」中的娛樂組別設計金獎；影院面積15,000方呎，提供近400個座位，並設有4個特色影廳，主題包括「 冰山」、「日落沙漠」、「 熱帶雨林 」、「極光」，配備4K投影機及獨有的D-BOX動感座位，提供獨特的觀影體驗。

另一方面，和記地產集團助理總經理何麗明表示，受消費效應帶動，預計紅磡黃埔天地人流和營業額按年增加兩成；集團近日斥資300萬元打造「靜岡富士山盛夏祭」，與JTB日本交通公社合作，於8月20至28日舉辦活動，包括傳統舞蹈表演、手信市集、工作坊等，更有美食推廣及餐飲現金券回贈。

黃埔天地打造富士山盛夏祭

另AEON STYLE黃埔限定「夏祭」已開鑼，即日至9月4日，店內超過60件產品以優惠價發售；部分產品以「均一價」，即30、50、70、100、300或500元任選3件優惠銷售，包括多款日本直送水果及海鮮。「均一價」貨品涵蓋日本紀文炸粟米丸、白魚肉炸餅及森永布丁等，可以30元任選3件。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款