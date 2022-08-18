moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

NOVO 1B首輪180伙3小時沽清 項目不足3周累沽近千伙 加推400伙周日賣383伙

【明報專訊】新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 1A、1B期，及恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway兩個新界盤相繼推售，均有價有市，其中NOVO LAND 1B期昨首輪推售188個單位，當中以價單形式發售的180伙，3小時內全數沽清，連同早前1A期推售單位，項目不足3周已累沽近千伙，發展商即晚加推400個單位。

明報記者 林尚民、容婌維

項目昨晚亦公布周日（21日）次輪銷售383伙，開放式242方呎最低入場費折實341.87萬元。

新地自上月30日NOVO LAND 1A期首輪銷售後，該期全數824個單位，只餘下不足10伙待售，而1B期則於昨日接力開售188伙，包括180伙以價單形式及8伙以招標形式發售，項目於昨午約3時多開始揀樓。市場消息稱，至傍晚6時多，即約3小時，項目以價單發售的180伙已全數沽清，若連同1A期推售的單位，整個NOVO LAND項目自上月底1A期首輪銷售後，至今不足3周，合共已售出近千個單位。

INNOVALE特色戶實呎逼2.1萬

至於早前與NOVO LAND對撼的ONE INNOVALE-Archway，雖然發展商未有即時推出餘下期數，不過項目昨以招標形式售出1伙特色戶，單位為B座22樓1室，實用面積575方呎，2房間隔，另連65方呎平台及527方呎天台，成交價1196萬元，實呎20,800元，創項目呎價新高。

利奧坊．壹隅加推66伙

此外，同系大角嘴利奧坊．壹隅昨加推5號價單涉66伙，折實均呎約21,984元，較上一張價單4號折實均呎24,757元低逾11%，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目新推66伙全為1房戶，實用面積264至268方呎，定價579.1萬至672.5萬元，扣除最高6%折扣，折實價544.35萬至632.15萬元，折實實呎20,312至23,945元。

不過值得留意的是，昨加推的實用268方呎2座21樓G室1房戶，定價638.2萬元，較對下一層、面積間隔相同的2座20樓G室，於價單3號的定價648萬元低約1.5%。發展商同日上載銷售安排，周日（21日）將發售20個實用面積264至268方呎1房戶，折實544.35萬至678.02萬元，折實實呎20,312至25,394元。

MIAMI QUAY訂價參考貝沙灣

另外，會德豐等合作發展的啟德跑道區PARK PENINSULA頭炮MIAMI QUAY I，預計最快本月登場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，發展商積極準備樓書、示範單位等，並已進入最後階段，最快一至兩周內上載樓書及開放示範單位，項目定價會參考北角海旋、薄扶林貝沙灣等臨海屋苑。

宏安（1243）大角嘴Larchwood亦於短期內推出，宏安地產執行董事程德韻稱，項目用料配套將延續the met.系列及進一步提升，單位採用型格開放式廚房設計，兼配備法國品牌De Dietrich電器。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款