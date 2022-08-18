百利保范統籲減辣 額印轉售期縮至1年

物業銷售方面，百利保及富豪酒店（0078）富豪．山峯最近增加優惠吸客。范統表示，由即日起，富豪‧山峯買家可獲贈「富豪薈」會籍，享有50萬至150萬Regal Dollars獎賞，Regal Dollars可用於富豪酒店旗下宴會、餐飲及住宿服務，以及集團旗下零售百貨We Go Mart購物，以及繳交管理費等。

尚瓏最快本月批入伙紙

配合全新優惠，發展商昨日開放全新示範單位，位於2座7樓B室，實用面積2107方呎，原則為4房4套房及工作間設計，現改作3個套房設計，設計師採用圓形線條作設計主軸，配以金色及米色作主調，單位設計高雅中帶點貴氣。

富豪物業代理董事衞振聲補充，項目自2019年開售以來，累售66伙（分別17幢洋房及49伙分層戶），佔全盤160伙的41%，套現逾38億元。配合全新優惠，打造全新示範單位，裝修連改裝費約1000萬元。范統又透露，旗下西營盤尚瓏最快本月獲批入伙紙，屆時將按市况重新部署銷售。