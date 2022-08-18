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凱旋門本月開齋 2房價5年新低

【明報專訊】新盤搶盡市場焦點，連同加息等負面因素，部分地區二手成交疏落，業主唯有低價沽貨，其中九龍站本月已過半個月後，才由凱旋門一個2房單位打破悶局，惟成交價僅1780萬元，成為屋苑近5年來2房戶新低成交價。

1780萬沽 3年跌逾一成

市場消息稱，凱旋門映月閣中層D室，實用面積518方呎，2房間隔，以1780萬元售出，為九龍站本月首宗二手成交，實呎34,363元，若以成交價計，為凱旋門近5年最低價2房成交。資料顯示，同座高10層同面積D室，2019年曾以2198萬元成交，即使扣除樓層因素，今次成交價仍較約3年前同類單位做價低超過一成。

原業主2010年1200萬元購入，據悉一直用作收租，持貨約12年，帳面獲利580萬元或48%。

屯門市廣場2房3年實蝕近一成

屯門再錄二手蝕讓個案。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門市廣場3座低層J室，實用面積353方呎，2房間隔，獲外區客以458萬元購入作自用，實呎12,975元。

原業主2019年約475萬元購入，持貨約3年多，帳面虧蝕約17萬元，若連使費料實蝕逾40萬元或約9%。

此外，沙田河畔花園2房近日連錄低於400萬元成交之際，鄰近屋苑花園城再錄低價成交。中原地產分行經理曾展鵬表示，花園城2期雅翠苑高層B室，實用面積269方呎，2房間隔，以380萬元易手，實呎14,126元。

原業主1989年48.5萬元購入，持貨約33年，帳面獲利約331.5萬元或近7倍。

喜雅頂層特色戶 8年升逾四成

不過，部分特色戶錄罕見二手成交，美聯分行聯席區域經理黃椿璿表示，長沙灣喜雅2座頂層複式連平台特色戶，實用面積871方呎，3房1套連士多房間隔，以1700萬元易手，為屋苑本月首宗二手成交，實呎約19,518元，是次為屋苑首宗特色戶二手成交。原業主2014年10月1208.4萬元一手購入，持貨近8年，帳面獲利491.6萬元或約41%。

另外，中原地產分行區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城青松閣高層C室，實用面積897方呎，3房1套間隔，望園景，附露台，以1615萬元易手，實呎18,004元。買家屬投資客，原業主2012年10月以1150萬元買入，持貨約10年，帳面獲利465萬元或40%。

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