moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

薈藍呎租57元 直逼九龍站豪宅

【明報專訊】今季有不少新盤入伙，其中由宏安地產（1243）發展、主打納米樓的青衣薈藍快將入伙，市場錄得最少4宗預租個案，利嘉閣地產高級分區市務董事彭錦添表示，薈藍目前錄得的預租個案，全為實用面積203方呎的開放式戶，月租1.1萬至1.15萬元，其中中層A12室，享全海景，以月租1.15萬元獲承租，實用呎租高見57元，呎租創青衣私宅新高紀錄，直逼九龍站私樓呎租水平。業主去年9月433.1萬元一手購入，租金回報3.2厘。

海之戀海景2房戶2萬租出

宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍累售281伙，當中標準單位已售出超過97%，全盤合共套現約13.84億元。代理資料表示，薈藍目前有約10餘個放租，月租叫價由1.1萬元起。

另外，暑假傳統租賃市場旺季，各區亦錄租務成交。美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，荃灣西站上蓋海之戀最新錄一宗2房戶租務成交，位於1期8座中層D室，實用面積512方呎，2房間隔，業主早前以月租2.1萬元放租，獲區內客垂青，鍾情單位享海景，雙方議價後減價1000元或4.8%、以月租2萬元租出，實用呎租約39元。業主2017年6月以約846.5萬元一手購入，租金回報逾2.8厘。

區內客1.5萬租新都城2房

將軍澳新都城有業主放租兩周便獲承租。世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，新都城1期1座中層A室，實用面積420方呎，2房間隔，業主早前將單位翻新，並以月租1.65萬元放租，及後獲區內租客以1.5萬元承租，減價1500元或約9%，實用呎租約36元。業主2010年229萬元購入，租金回報約7.9厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款