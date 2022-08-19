富邦銀行7000萬沽屯門舖

【明報專訊】民生商舖承接力強勁，富邦銀行再度沽出自用舖，是兩年內三度沽出商舖，套現逾1.5億元。市場消息稱，由富邦銀行持有的屯門啟民徑14至45號地下舖位，面積約1000方呎，最新以約7000萬元成交，呎價約7萬元。該舖由港基國際銀行早於1996年5月以1258萬元購入，及後改由富邦銀行持有，早前以9000萬元放售，因應市况而劈價2000萬元或22%後易手。富邦雖然將該舖大幅劈價沽出，但因早年低價購入，持貨約26年，帳面獲利5750萬元或4.6倍。