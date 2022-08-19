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富邦銀行7000萬沽屯門舖

【明報專訊】民生商舖承接力強勁，富邦銀行再度沽出自用舖，是兩年內三度沽出商舖，套現逾1.5億元。市場消息稱，由富邦銀行持有的屯門啟民徑14至45號地下舖位，面積約1000方呎，最新以約7000萬元成交，呎價約7萬元。該舖由港基國際銀行早於1996年5月以1258萬元購入，及後改由富邦銀行持有，早前以9000萬元放售，因應市况而劈價2000萬元或22%後易手。富邦雖然將該舖大幅劈價沽出，但因早年低價購入，持貨約26年，帳面獲利5750萬元或4.6倍。

26年帳面賺5750萬

翻查資料，富邦銀行近年3次沽出自用舖，2020年10月以4300萬元沽出長沙灣青山道220號至240號永隆大廈地舖，帳賺890萬元；另去年將荃灣大河道49號地舖，以3950萬元售予前稱美聯工商舖的鋑聯控股（0459），連同是次出售的屯門地舖，兩年內沽出3個商舖，套現逾1.5億元。

尖沙嘴商廈全層6500萬易手

另資料顯示，尖沙嘴加拿分道25至31號國際商業信貸銀行大廈12樓全層，上月下旬以6500萬元易手，以面積5047方呎計，呎價1.29萬元。登記買家為慶樂投資有限公司，公司董事為亞洲電視控股（0707）獨立非執行董事李暢悅。原業主1995年1月以2775.85萬元購入，持貨27年多，帳面獲利3724.15萬元，物業升值1.3倍。

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