新地愛琴海岸旁地皮申建1551伙 擬建8幢住宅 或成集團近年區內最大型

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，上述申請地點位於屯門掃管笏丈量約份第374約多個地段及毗連政府土地，鄰近黃金海岸商場及哈羅香港國際學校，地皮呈「V」形，面積23.69萬方呎，包括11.12萬方呎的政府土地，目前規劃為「住宅（乙類）」、「政府、機構或社區」等用途，申請人擬以2.4倍地積比發展，計劃興建8幢17至21層高的住宅大廈，最高建築物高度約主水平基準上85米，提供約1551伙住宅單位，預計可容納約4033人口。

申建伙數較大綱圖上限增85%

另項目設有兩幢一層高的會所，面積約2.27萬方呎，同時設有316個停車位，整個項目總樓面約56.86萬方呎。申請人表示，附近的住宅發展群地積比率為4倍，最高建築物高度100米（主水平基準上，下同），而擬議發展的最高地積比率為2.4倍及建築物高度為85米，擬議發展與周邊環境相容。此亦與屯門分區計劃大綱圖修定的房屋用地相比，擬議的改劃地積比率及建築物高度增幅，在規劃層面屬合理。

若按現時大綱圖對地皮的發展限制，可建單位數目僅約839伙，惟新申請方案可將住宅單位大幅增約85%至1551伙。申請人亦指出，項目將採用階梯式建築物高度設計，為8幢住宅大廈提供足夠的樓宇間距，保持視覺及空氣滲透度，亦加入不同的園境設計元素。

擬採階梯式設計增空間感

資料顯示，新地在掃管笏一帶尚有多個發展項目，惟大多為合作發展項目，如與長實（1113）合作的青山公路飛揚第1期，目前正推售第1期，據悉，自今年6月推售至今，已累售182伙，套現10.3億元；項目第2期共400伙尚未推售。

連區內未售合作項目共3277伙

另新地亦與興勝創建（0896）合作發展位於星堤旁的另一掃管笏項目，該項目2019年獲城規會批建7幢11至20層高住宅大廈，另設兩幢兩層高、約2.46萬方呎的會所，提供1326個住宅單位，平均每伙平均面積約462方呎，並去年初以26.83億元完成補地價，每方呎樓面補地價約4373元。若計及尚未發售飛揚第2期，以及與興勝創建在星堤旁的發展項目，新地在掃管笏一帶將有約3277伙新供應。