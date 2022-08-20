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路勁屯門青山公路綠化地申建224伙

【明報專訊】為解決房屋需求問題，有發展商就持有綠化地闖關申建住宅。由路勁（1098）持有、位於屯門市廣場旁的一幅面積近2萬方呎的綠化地，申請興建住宅，提供約224伙，較10年前獲批興建一幢兩層、涉逾7900方呎洋房的單位數目大增223倍。

據城規會文件顯示，項目位於屯門青山公路—青山灣段430號（屏山內地段6號），鄰近屯門市廣場，路勁是土地擁有人。地皮現劃為綠化地帶用途，面積約1.98萬方呎，申請人擬以總地積比率約6.06倍發展，興建一座26層（包括一層地庫）的綜合大樓，提供224伙、平均面積約517方呎的住宅，總樓面約12萬方呎。資料顯示，上述地點2011年11月已獲准建一幢兩層高的洋房，樓面約7907方呎，即新申請單位數目將增223伙，總樓面增11.2萬方呎。申請人表示，改劃方案符合政府檢討綠化地帶發展潛力的政策，擬建建築物不會對周邊構成負面影響。

10年前批建一幢逾7900呎洋房

元朗牛潭尾夏威夷豪園以北的一幅面積7926方呎住宅用地，持有人向城規會申請，由現時住宅（丙類）用地，改劃為「政府、機構或社區」用地，擬以地積比率約7.33倍，申建1幢樓高10層的安老院舍，提供142張牀位，包括空中花園及健康中心等設施，總樓面約5.81萬方呎。

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