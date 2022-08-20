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第一城單日5成交 移民盤低市價一成沽

【明報專訊】二手樓價回落，刺激買家入市，部分屋苑交投回升，其中十大屋苑之一的沙田第一城，早前單日連錄5宗成交，令屋苑本月至今已錄20宗成交，超上月全月19宗交投，當中有移民業主以1010萬元售出一個3房河景單位，低市價約一成。另將軍澳新都城本月已錄約16宗成交，與上月全月相若。

美聯分行助理營業董事黃錦瀚表示，沙田第一城早前錄得多宗低價成交後，吸引不少睇樓客伺機出動，單日連錄5宗成交。美聯物業營業經理鄭志燿稱，沙田第一城4座中層C室，實用面積853方呎，3房1套間隔，望沙田海鮮舫河景，原叫價1200萬元，惟業主趕月底前移民，終以1010萬元售出，實呎11,840元，累減190萬元或15%，較市價低約一成；原業主2013年754萬元入市，持貨約9年，帳面獲利256萬元或34%。

新都城暫16宗 追平上月全月

此外，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，新都城本月暫錄約16宗成交，已追平上月全月交投，平均實呎15,623元，按月跌6%，其中2期9座高層A室，實用面積538方呎，3房1套間隔，以850萬元成交，實呎15,799元。原業主2010年12月378萬元購入，持貨近12年，帳面獲利472萬元或1.2倍。

市場連錄半新盤蝕讓，大圍薈蕎一個實用面積389方呎的1翼高層A06室，1房間隔，上月底以660萬元售出，實呎16,967元。原業主2018年初764.6萬元購入，帳面蝕約104.6萬元或近14%，當年發展商為買家須付雙倍印花稅，估計買家實際仍蝕約111萬元或近15%。

薈蕎1房660萬沽 4年半蝕百萬

另啟德龍譽2B座低層D室，實用面積306方呎1房戶，上月以605萬元售出，實呎19,771元。原業主於2017年以662.85萬元購入，及後多次抵押物業貸款，至2020年曾以698萬元易手，惟最終未有完成交易，單位其後淪為銀主盤，最新成交價較5年前購入價貶值57.85萬元或8.7%，若對比2020年售價，更低93萬元或13%。

CCL續見年半新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，反映7月底樓市的中原城市領先指數CCL，最新報175.65點，除按周跌0.82%外，繼上周後再成為81周、即1年半來新低，料CCL快將跌破175點，估計將跌穿2021年175.04點、2020年174.03點兩個低位，CCL亦連跌5周，是去年10月後（近42周）以來首見。

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