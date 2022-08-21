二手頻錄減價成交 逸瓏海匯實蝕92萬沽

本港銀行調高H按息上限，對二手樓市影響顯著，不少業主願擴闊議價空間沽貨，市場亦接連錄蝕讓成交。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢逸瓏海匯錄蝕讓成交，有關單位為3座高層P室，實用面積528方呎，2房望山景，原業主早前以698萬元放售，議價後減價18萬元或2.6%、以680萬元易手，實呎12,879元。原業主在2017年3月以735.55萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕55.55萬元或7.6%，計算交易雜費後，實際蝕逾92萬元或12.5%離場。

朗晴居減價130萬 低市價一成易手

元朗朗晴居則錄低市價成交，利嘉閣地產助理分區經理朱子華表示，該單位為2座低層H室，實用面積739方呎，屬3房連房套間隔，原業主早前以838萬元放售，因加息而願意接受較大的議價空間，終以708萬元易手，較叫價低130萬元或16%，成交價低市價約一成，實呎9581元。雖然大幅劈價，惟原業主早在1998年11月以約229萬元購入單位，持貨逾23年，轉手帳面獲利479萬元，物業期內升值約2.1倍。

NOVO LAND 1B次輪收逾萬票

新盤市場方面，近期焦點新盤新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期，樓花期約10個月，將在今日進行第二輪銷售共383伙，折實入場價約341.8萬元。據悉，項目共收10,945票，當中244票是代理入票，超額認購約27.5倍。早前新地已表明，將視乎今日銷情，不排除再加價加推。

HENLEY I售1伙 成交價938萬

一手市場昨日錄零星成交，恒地（0012）已屆現樓的啟德THE HENLEY I，昨日售出1伙，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，售出位為為2座1樓H室，實用面積379方呎，成交價937.93萬元，實呎24,747元。他續稱，昨日及今日邀請了星級瑜伽導師Jessica Liu開班教授瑜伽，亦邀請了私人教練駐場，展示及現場指導在會所的健身器材。

另外，已接近入伙、位於啟德跑道區的中海外（0688）維港1號，昨日邀地產代理到現樓參觀單位及會所參觀，料短期內有新一輪銷售部署。

[香港地產]