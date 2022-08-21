moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

二手頻錄減價成交 逸瓏海匯實蝕92萬沽

【明報專訊】匯豐日前調高新做H按鎖息上限，窒礙買家入市，有業主為求沽貨，不惜大幅減價，甚至是蝕讓沽貨。西貢逸瓏海匯有2房戶以680萬元沽貨，原業主持貨5年，實蝕逾90萬元離場；另元朗朗晴居一個套3房戶，劈價達130萬元、以低市價近一成708萬元易手。

本港銀行調高H按息上限，對二手樓市影響顯著，不少業主願擴闊議價空間沽貨，市場亦接連錄蝕讓成交。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢逸瓏海匯錄蝕讓成交，有關單位為3座高層P室，實用面積528方呎，2房望山景，原業主早前以698萬元放售，議價後減價18萬元或2.6%、以680萬元易手，實呎12,879元。原業主在2017年3月以735.55萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕55.55萬元或7.6%，計算交易雜費後，實際蝕逾92萬元或12.5%離場。

朗晴居減價130萬 低市價一成易手

元朗朗晴居則錄低市價成交，利嘉閣地產助理分區經理朱子華表示，該單位為2座低層H室，實用面積739方呎，屬3房連房套間隔，原業主早前以838萬元放售，因加息而願意接受較大的議價空間，終以708萬元易手，較叫價低130萬元或16%，成交價低市價約一成，實呎9581元。雖然大幅劈價，惟原業主早在1998年11月以約229萬元購入單位，持貨逾23年，轉手帳面獲利479萬元，物業期內升值約2.1倍。

NOVO LAND 1B次輪收逾萬票

新盤市場方面，近期焦點新盤新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期，樓花期約10個月，將在今日進行第二輪銷售共383伙，折實入場價約341.8萬元。據悉，項目共收10,945票，當中244票是代理入票，超額認購約27.5倍。早前新地已表明，將視乎今日銷情，不排除再加價加推。

HENLEY I售1伙 成交價938萬

一手市場昨日錄零星成交，恒地（0012）已屆現樓的啟德THE HENLEY I，昨日售出1伙，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，售出位為為2座1樓H室，實用面積379方呎，成交價937.93萬元，實呎24,747元。他續稱，昨日及今日邀請了星級瑜伽導師Jessica Liu開班教授瑜伽，亦邀請了私人教練駐場，展示及現場指導在會所的健身器材。

另外，已接近入伙、位於啟德跑道區的中海外（0688）維港1號，昨日邀地產代理到現樓參觀單位及會所參觀，料短期內有新一輪銷售部署。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款