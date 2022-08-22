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本月一手成交逾1800宗 14月新高 NOVO第1B期續熱賣 次輪沽出97%單位

【明報專訊】除粉嶺北ONE INNOVALE-Archway熱賣外，市場另一焦點新樓盤，新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND系列，承接早前第1A期大開紅盤餘威，樓花期長約10個月的第1B期，昨日次輪銷售推出383伙，整批單位折實均呎約1.44萬元，估計全日售約371伙，除佔今輪可售單位總數97%外，更將8月迄今整體一手成交推高至約1820宗，為繼去年6月全月錄約1870宗一手成交後，14個月來按月新高紀錄。

明報記者 林可為、容婌維

是次新地次輪推出NOVO LAND第1B期383伙，全屬發價單形式開賣，開放式戶折實入場費341.8萬元起，開售前收逾1.09萬張入票，超額認購27.5倍。

NOVO系列不足一個月累沽1375伙

連同昨日NOVO LAND第1B期最新售出約371伙，NOVO LAND系列自7月30日展開銷售以來，不足一個月內估計累積沽約1375伙、佔第1A期、1B期單位總數1624伙的85%，估計吸金總額高約90億元，相信新地會盡快加推餘貨應市。

可留意的是，雖然新盤市場聚焦NOVO LAND系列，其他一手餘貨昨日基本上只錄零星成交，但8月首三個星期的整體一手成交，已增加至約1820宗，除較7月全月錄約925宗，增加約895宗或97%外，是繼去年6月後、14個月來的新高。

HENLEY兩房成交呎價撲2.5萬

其他新盤方面，恒地（0012）旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY系列，過去兩日售出至少兩伙，包括第1座15樓E室2房戶，實用面積575方呎，成交價1435.92萬、實呎24,973元。

恒基物業營業（一）部總經理林達民繼續為THE HENLEY宣傳推廣，他指出，THE HENLEY I低座連地下花園特色單位，可讓住戶體驗綠色生活，當中低座D座地下G室開放式戶，實用面積186方呎，連95方呎私人花園，屬項目入門版特色戶。

另長實（1113）與新地合作的屯門青山公路飛揚，過去兩日售約5伙，主要屬山景1房戶。長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚自6月開售迄今，累積售約191伙、吸金總額約10.7億元。

業界：發展商低市價推盤策略奏效

佳明（1271）旗下已屆現樓的青衣明翹匯，亦錄得高層3房1套戶連車位成交；為2座30樓D室，實用面積586方呎，成交價1379.7萬元、折合實呎價23,544元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，8月迄今整體一手新盤成交已錄逾1800宗，較7月全月錄約925宗增加逾九成，反映發展商低市價推盤的策略奏效。他認為，市場已逐漸消化加息消息，若發展商持續克制開價推售新盤，在需求帶動下，市場繼續呈現量升價跌局面。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明則估計，8月全月整體一手成交，料最終可達2000宗，按月增加約1.1倍。

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