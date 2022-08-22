上月商舖買賣註冊量跌價升

【明報專訊】新冠疫情持續影響本港經濟活動和零售市道，令整體商舖成交缺乏支持和動力。據美聯工商舖研究部綜合土地註冊處資料顯示，本港7月商舖買賣註冊宗數錄約100宗（具體反映6月成交市况），相比6月錄約140宗、按月下跌40宗或28.6%；7月同期商舖買賣註冊金額則錄約29.01億元，相比6月錄約20.19億元、按月上升8.82億元或43.7%，是繼今年1月錄約30.39億元後、半年來按月新高。
美聯旺舖董事梁國文預期，特區政府提倡「3+4」的旅客新檢疫安排，有助降低旅客訪港的成本，但檢疫期或仍令不少旅客卻步，料訪港旅客數字，短時間內未必能大幅反彈，但可視為更大規模的通關「開路」。
至於7月商舖買賣註冊宗數，錄約100宗，按月跌約28.6%，屬連升3個月後首次下跌；惟同期註冊金額則錄約29.01億元，按月升約43.7%，當中包括大埔曉運路10號運頭塘邨商場全幢、旺角奶路臣街2L至2M號樂園大廈地下2B及3至7號舖位，分別以13.6億元及1.08億元成交。
若按地區劃分，7月各區商舖買賣註冊登記，按月全綫下跌，港島錄約20宗註冊，按月跌約56.5%；九龍、新界則分別錄得52宗、28宗註冊，按月分別減約14.8%及15.2%。
至於四大零售核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙嘴），7月錄得17宗商舖買賣註冊登記，較6月減少1宗或5.6%。